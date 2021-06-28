В России подорожал борщ

Например, в оптовом сегменте из-за низкого предложения и высокого спроса растут цены на раннюю капусту. К началу этой недели она предлагается к продаже по 15–20 рублей за килограмм. Это для оптовых закупок. А в прошлом году ее стоимость была на уровне 12 рублей за килограмм.