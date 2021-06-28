В России подорожал борщ

— Сегодня наблюдается краткосрочное сезонное удорожание некоторых овощей, включая борщовый набор. Ввиду затяжной зимы и позднего сева отечественной продукции не хватило до нового урожая. Кроме того, первая парниковая продукция всегда дороже в первые недели и падает в цене до годовых минимумов с началом массовой уборки овощей в аграрных хозяйствах, — сказал собеседник издания.
— Повышательный тренд ввиду малообъемных поставок и высокого спроса наблюдается и на рынке моркови. Цены на нее в опте озвучиваются на уровне 75–83 рублей за килограмм, годом ранее — 25–28 рублей за килограмм, — подчеркнул Леонов.