Москва сохранит существующую систему расчетов ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сохранение в Москве существующей системы расчетов и внесения платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Эта методика отличается от системы, введенной действующим федеральным законодательством. В Москве плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, включена в состав платы за содержание жилого помещения, никогда не выделялась отдельной строкой и жителями отдельно не оплачивалась, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Перерасчет размера расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется при ежегодной корректировке ставки за содержание и ремонт жилого помещения, а оплата электроэнергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, производится по фактическим показаниям приборов учета, установленных на потребляющих устройствах (силовое оборудование, освещение мест общего пользования, пожарная автоматика и дымоудаление).

Соответственно, в Москве собственники квартир оплачивают коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, за счет платы за содержание жилого помещения.