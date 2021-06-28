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Москва сохранит существующую систему расчетов ЖКХ

Прайм
2 часа назад
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сохранение в Москве существующей системы расчетов и внесения платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Москва сохранит существующую систему расчетов ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эта методика отличается от системы, введенной действующим федеральным законодательством. В Москве плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, включена в состав платы за содержание жилого помещения, никогда не выделялась отдельной строкой и жителями отдельно не оплачивалась, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.
Перерасчет размера расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется при ежегодной корректировке ставки за содержание и ремонт жилого помещения, а оплата электроэнергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, производится по фактическим показаниям приборов учета, установленных на потребляющих устройствах (силовое оборудование, освещение мест общего пользования, пожарная автоматика и дымоудаление).
Соответственно, в Москве собственники квартир оплачивают коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества, за счет платы за содержание жилого помещения.
Сложившаяся система, отмечали авторы законопроекта, является понятной и привычной жителям Москвы и обеспечивает высокую собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Личный счет,Владимир Путин,
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