Пострадавшим из-за "суперливня" москвичам положены выплаты

Страховые выплаты в связи с непогодой в Москве могут получить владельцы машин с каско, а также застраховавшие жизнь и имущество жители и гости столицы. Об этом со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС) пишет ТАСС

Фото: ТАСС ТАСС

Сегодня сильный ливень и гроза обрушилась на Москву и Подмосковье. Оказались затоплены некоторые улицы, в Щелково у торгового центра снесло крышу, молния также ударила в трансформаторную будку, вызвав пожар. Затопило также телецентр «Останкино» , из-за подтопления было приостановлено движение поездов от «Теплого стана» до «Новоясеневской».

По словам президент ВСС Игоря Юргенса, на выплаты могут рассчитывать владельцы поврежденных и затопленных автомобилей, если у них был оформлен договор каско и он включает возмещение ущерба от стихийных бедствий.

Для получения страховки владелец должен сфотографировать поврежденный автомобиль в том виде, как был причинен ущерб, и оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее нужно действовать в соответствии с рекомендациями страховщика.

«Обращаем внимание, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия», - заявил Юргенс.

Он также отметил, что выплаты положены и владельцам жилья, если оно было ранее застраховано. Они могу обратиться за возмещением ущерба, если, например, были выбиты стекла или квартиру залило из-за повреждения крыши дома.