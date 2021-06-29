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Пострадавшим из-за "суперливня" москвичам положены выплаты

Алиса Селезнёва
1 час назад
Страховые выплаты в связи с непогодой в Москве могут получить владельцы машин с каско, а также застраховавшие жизнь и имущество жители и гости столицы. Об этом со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС) пишет ТАСС.
Пострадавшим из-за "суперливня" москвичам положены выплаты
Фото: ТАССТАСС
Сегодня сильный ливень и гроза обрушилась на Москву и Подмосковье. Оказались затоплены некоторые улицы, в Щелково у торгового центра снесло крышу, молния также ударила в трансформаторную будку, вызвав пожар. Затопило также телецентр «Останкино», из-за подтопления было приостановлено движение поездов от «Теплого стана» до «Новоясеневской».
По словам президент ВСС Игоря Юргенса, на выплаты могут рассчитывать владельцы поврежденных и затопленных автомобилей, если у них был оформлен договор каско и он включает возмещение ущерба от стихийных бедствий.
Для получения страховки владелец должен сфотографировать поврежденный автомобиль в том виде, как был причинен ущерб, и оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее нужно действовать в соответствии с рекомендациями страховщика.
«Обращаем внимание, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия», - заявил Юргенс.
Он также отметил, что выплаты положены и владельцам жилья, если оно было ранее застраховано. Они могу обратиться за возмещением ущерба, если, например, были выбиты стекла или квартиру залило из-за повреждения крыши дома.
Президент Всероссийского союза страховщиков также отметил, что в рамках страхования жизни выплаты положены в соответствии с риском возникновения несчастного случая, если в договоре есть такой пункт. Страховка покрывает и ущерб, причиненный здоровью в результате урагана, либо удара молнии, пояснил Игорь Юргенс.
Личный счет,Игорь Юргенс,ТТЦ "Останкино",ИТАР-ТАСС,
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