Эксперт рассказал, кому не стоит радоваться повышению зарплаты

Повышение зарплаты не является гарантией того, что человеку через несколько лет не придется искать работу совсем другого профиля. Если профессия относится к вымирающим, то специалисты этого профиля в ближайшие годы могут не найти себя на рынке. Об этом рассказал руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ
, доктор экономических наук Константин Ордов.
«Даже рост заработной платы сегодня вовсе не гарантирует, что через пять лет вы не останетесь без работы. Парадокс. Есть вымирающие профессии. Это для рынка труда и некоторых специалистов определенный вызов. Даже если вам сегодня подняли зарплату, это не должно сильно вас успокаивать и расхолаживать», - заявил Ордов «Вечерней Москве».
По словам специалиста, ряд профессий, знаний и умений в ближайшее время могут перестать пользоваться спросом из-за цифровой революции, трансформации экономики и бизнеса.
Он отметил, что 53% ищущих работу соискателей боятся, что в ближайшие годы их профессия может исчезнуть с рынка труда.
Согласно опросу сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более тысячи компаний, 36% работодателей намерены повысить зарплаты в этом году, 62% - не собираются их менять, еще 2% планируют скорректировать зарплаты в сторону понижения.
54% работодателей сообщили, что уже повышали сотрудникам зарплаты в текущем году. В 60% случаев повышение составило до 10%. 36% компаний повысили зарплаты на 10-30%, в 3% повышение составило 30-50%, а у 1% работодателей прибавка равнялась 50-100% от текущего уровня.