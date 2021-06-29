«Братская могила»: Катасонов указал на опасность доллара

Доллар стремительно перестает быть удобным инструментом для международных расчетов, а его грядущий обвал может «утянуть» за собой всех, кто еще продолжает его использовать. Такое мнение доктора экономических наук Валентина Катасонова приводит ИА DEITA.RU.

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Экономист отметил, что уже совершенно очевиден проигрыш США в экономическом противостоянии с Китаем, что отражается и на американской национальной валюте. Однако падение спроса на доллар лишь первая ласточка, которая может запустить «эффект домино». Затем негативное влияние начнут испытывать на себе ценные бумаги казначейства, а также акции крупнейших технологических компаний США.

Валентин Катасонов прогнозирует, что совокупность этих факторов в итоге приведет к массовому исходу капитала из американского финансового сектора, а доллар превратится в настоящую «братскую могилу», куда попадут те, кто все еще продолжает им пользоваться.

Сами же США в условиях краха доллара и бегства капитала станут банкротами, а экономический кризис окажется настолько глубоким, что оправиться от него страна будет уже не в состоянии и потеряет свой статус мирового лидера, уверен Катасонов.