«Братская могила»: Катасонов указал на опасность доллара

Доллар стремительно перестает быть удобным инструментом для международных расчетов, а его грядущий обвал может «утянуть» за собой всех, кто еще продолжает его использовать. Такое мнение доктора экономических наук Валентина Катасонова приводит
ИА DEITA.RU.
Экономист отметил, что уже совершенно очевиден проигрыш США в экономическом противостоянии с Китаем, что отражается и на американской национальной валюте. Однако падение спроса на доллар лишь первая ласточка, которая может запустить «эффект домино». Затем негативное влияние начнут испытывать на себе ценные бумаги казначейства, а также акции крупнейших технологических компаний США.
Валентин Катасонов прогнозирует, что совокупность этих факторов в итоге приведет к массовому исходу капитала из американского финансового сектора, а доллар превратится в настоящую «братскую могилу», куда попадут те, кто все еще продолжает им пользоваться.
Сами же США в условиях краха доллара и бегства капитала станут банкротами, а экономический кризис окажется настолько глубоким, что оправиться от него страна будет уже не в состоянии и потеряет свой статус мирового лидера, уверен Катасонов.
Ранее правительство приняло решение отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в доллары. По словам министра финансов Антона Силуанова, доля долларовых активов в ФНБ будет сокращена с 35% до нуля. Это решение связано с ростом санкционных угроз и тем, что «доллар стал политической валютой», отметил он.