Можно ли вернуть деньги за отмененный отдых на Кубани

Около 20–30% россиян, которые хотели отдохнуть в Краснодарском крае, задумались об отказе или переносе поездки на Кубань после 1 августа из-за новых требований по размещению в отелях только привитых. Об этом пишут «Известия».

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По словам главы правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгия Мохова, отказавшиеся от вакцинации и отменившие при этом поездку должны понимать, что отказ от турпродукта происходит на общих основаниях. Он обращает внимание на требования ст. 32 закона «О защите прав потребителей», согласно которой заказчик имеет право когда угодно отказаться от услуги при условии возмещения фактических расходов, понесенных по договору.

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Выходит, что турист не захотел выполнять требований властей, опираясь на свои собственные побуждения, ведь никто не отбирал у него гостиничный номер, не запрещал ему лететь. Гостиница и перевозчик устанавливают собственные правила. Если билеты невозвратные, то и денег туристы в случае отказа от перелета обратно не получат, пояснил Мохов.

«Много зависит и от срока, за который турист отказывается о поездки: если он это делает за один день до заезда, то денежные потери больше, если за месяц — то потерь может не быть вообще. Поэтому общего ответа на вопрос, получит ли турист обратно свои деньги, в этой ситуации нет, — заявил Мохов.

Шанс на выигрыш в суде — 50 на 50, полагает он. Если туристу предоставили информацию о том, что бронь невозвратная, то суд имеет право отказать ему в возврате денежных средств.

Однако, по словам юриста, чаще всего суды занимают сторону прав потребителей. Они также могут взыскать дополнительно 50-процентный штраф в пользу потребителя, подсказал он.

По словам Мохова, туристам может быть предложен перенос поездки с открытой датой, однако это сделать проблематично.

Всегда именно отель решает, идти на уступки потребителю или нет, отметил специалист.