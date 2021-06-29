Стартапы дня: зарабатываем на золоте и макияже

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Glint: мгновенная покупка и продажа золота

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Стартап Glint - это работающая с золотом финтех-компания с офисами в Лондоне, Токио и Боулдере (штат Колорадо, США). Glint обещает своим клиентам простую в использовании платформу, которая позволит им «мгновенно и безопасно» покупать, хранить и продавать золото и доллары «в любом месте, где принимаются карты Mastercard».

В компании считают, что доверие к валютам снижается, так как их стоимость подрывает инфляция. Доллар за последние 50 лет обесценился более чем на 85 процентов. Банковские процентные ставки минимальны, а в некоторых случаях отрицательны. При этом цена на золото выросла с 35 долларов за унцию в 1971 году до примерно 1800 долларов за унцию сегодня.

Glint отмечает, что золото в основном покупают, чтобы хранить, до сих пор оно не было «хорошим средством обмена». Золото тяжелое и громоздкое, его легко украсть, если оно не в хранилище; также его сложно тратить. В стартапе обещают изменить это: золото можно будет тратить в приложении Glint, доступном на iOS и Android. С помощью приложения золото автоматически продается и превращается в местную валюту, которая затем используется для транзакции. Glint взимает за это комиссию в 0,5 процента.

Доллары клиентов компании хранятся в Sutton Bank в Аттике, штат Огайо, а их золото - в хранилище Brinks в Швейцарии. Минимальная инвестиция в Glint через платформу Republic составляет десять тысяч долларов, стоимость компании оценивается в 32,5 миллиона долларов.

Vah Vah: обучение макияжу от профессионалов

Портал TechCrunch рассказал об индийском стартапе Vah Vah, который запустил онлайн-платформу для обучения макияжу с помощью профессионалов.

Vah Vah предлагает различные курсы - к примеру, 22-дневный комплексный тренинг профессионального визажиста, включающий уроки вечернего и свадебного макияжа (предполагается, что после его окончания человек сможет работать визажистом), курс «Прекрасная ты» - там учат подбирать подходящие для разных типов кожи средства, и другие курсы. Также Vah Vah помогает своим клиентам создать портфолио работ.

Sequoia Capital India, «самая плодовитая» инвестиционная компания Индии, ведет переговоры о заключении сделки с Vah Vah.

LMT: соцсеть для обучения музыке

Стартап LIve Music Tutor (LMT) представил проект, позволяющий пользователям любого возраста научиться игре на любом музыкальном инструменте онлайн. Речь идет об интерактивной онлайн-платформе, которая объединяет преподавателей, студентов и любителей музыки со всего мира.

В LMT отмечают, что обучение музыке отталкивает многих людей своей дороговизной (особенно стоимостью частных индивидуальных уроков). Онлайн-платформа LMT позволяет проводить индивидуальные и групповые уроки и мастер-классы в формате конференц-связи гораздо дешевле. На LMT можно выбрать подходящего учителя из множества профессионалов, выбрать удобное время занятий и делать видеозаписи уроков.