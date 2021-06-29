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Эксперт раскрыл способы купить дешевый билет на поезд

Лера Букина
57 минут назад
Из-за существенного спроса на внутренний туризм в 2021 году покупка хороших мест в поезде может стать настоящей проблемой. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель направления «ЖД-билеты» Туту.ру Александр Сисёв.
Эксперт раскрыл способы купить дешевый билет на поезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он посоветовал покупать билеты заранее.
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По словам Сисёва, продажи на большую часть направлений начинаются за 90 дней до отправления, а на некоторые — даже за 120 дней.
«Есть поезда и типы вагонов, где цена фиксированная и зависит только от коэффициентов, которые действуют в разные периоды года, а есть поезда, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест — так называемые поезда с динамическим ценообразованием. То есть во втором случае цена билета будет расти ближе к дате отправления», — заявил специалист.
Покупать билеты на пиковые периоды более выгодно в первые дни или даже часы начала продаж, отметил эксперт.
Поезда, где на стоимость билета влияют сезонные коэффициенты, не участвуют в программе динамического ценообразования, заявил он.
Весной и осенью билеты на такой поезд можно купить по более низкой стоимости, чем летом или на новогодних каникулах. Также Сисёв отметил, что с середины сентября путешествовать более экономично, чем летом.
Он рекомендует заранее узнать, какой коэффициент действует в даты поездки.
Еще одним способом экономии является покупка места на верхних полках. Если есть ребенок до 10 лет, то для него лучше оформлять нижнее место, а на себя — верхнее, поскольку это более выгодно. В сидячих вагонах есть возможность сэкономить, покупая откидное место.
Также можно покупать билеты по невозвратным тарифам, однако это работает, если человек уверен в том, что поездка точно состоится. Так, можно будет сэкономить 5–20% от цены на обычный билет.
Не так давно эксперт предупредил о продаже поддельных билетов на поезд. Фишинговые сайты, маскирующиеся под популярные сервисы продажи билетов, являются наиболее распространенным инструментом, к которому прибегают мошенники, заявил руководитель отдела информационной безопасности сервиса поездок и путешествий Туту.ру Павел Арланов.
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