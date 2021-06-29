Эксперт раскрыл способы купить дешевый билет на поезд

Из-за существенного спроса на внутренний туризм в 2021 году покупка хороших мест в поезде может стать настоящей проблемой. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель направления «ЖД-билеты» Туту.ру Александр Сисёв.

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Он посоветовал покупать билеты заранее.

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По словам Сисёва, продажи на большую часть направлений начинаются за 90 дней до отправления, а на некоторые — даже за 120 дней.

«Есть поезда и типы вагонов, где цена фиксированная и зависит только от коэффициентов, которые действуют в разные периоды года, а есть поезда, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест — так называемые поезда с динамическим ценообразованием. То есть во втором случае цена билета будет расти ближе к дате отправления», — заявил специалист.

Покупать билеты на пиковые периоды более выгодно в первые дни или даже часы начала продаж, отметил эксперт.

Поезда, где на стоимость билета влияют сезонные коэффициенты, не участвуют в программе динамического ценообразования, заявил он.

Весной и осенью билеты на такой поезд можно купить по более низкой стоимости, чем летом или на новогодних каникулах. Также Сисёв отметил, что с середины сентября путешествовать более экономично, чем летом.

Он рекомендует заранее узнать, какой коэффициент действует в даты поездки.

Еще одним способом экономии является покупка места на верхних полках. Если есть ребенок до 10 лет, то для него лучше оформлять нижнее место, а на себя — верхнее, поскольку это более выгодно. В сидячих вагонах есть возможность сэкономить, покупая откидное место.

Также можно покупать билеты по невозвратным тарифам, однако это работает, если человек уверен в том, что поездка точно состоится. Так, можно будет сэкономить 5–20% от цены на обычный билет.