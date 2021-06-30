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Количество потребкредитов в России упало до трехлетнего минимума

Праймиещё 1
3 часа назад
Количество активных потребительских кредитов в России по итогам мая упало до трехлетнего минимума — 25,7 миллиона ссуд, основной причиной такой динамики является активное перекредитование россиян, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Количество потребкредитов резко упало в России
Фото: © РИА Новости. Григорий Сысоев © РИА Новости. Григорий Сысоев
Так, число активных потребкредитов в прошлом месяце снизилось на 0,4% — до 25,7 миллиона ссуд, хотя их общая сумма выросла — на 1,8%, до 5,2 триллиона рублей. При этом средняя сумма одного кредита в прошлом месяце снизилась на 5,4% — до 318 тысяч рублей.
Причина снижения количества потребкредитов, по которым платят россияне, в активном рефинансировании россиянами нескольких долгов в один новый договор.
"Подобные выдачи отражаются на объемных показателях каждого отдельного месяца, показывая положительную динамику новых выдач. При этом они практически не оказывают никакого влияния на объем портфеля, так как новых кредитных денег возникает крайне мало и только в том случае, если дополнительно к сумме рефинансируемых кредитов выдается дополнительная сумма", — пояснили эксперты.
С другой стороны, на снижение числа действующих потребительских кредитов оказывает значительное влияние погашение без последующего возобновления краткосрочных POS-займов, добавляют специалисты.
При этом говорить, что россияне стали быстрее гасить свои долги перед банками, нельзя: средний срок потребительской ссуды сохраняется на уровне 47-49 месяцев.
Личный счет,РИА Новости,
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