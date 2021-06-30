Курс рубля: стоит ли продавать доллары прямо сейчас

Американская валюта ослабевала по отношению к индексу развивающихся валют, тренд может сохраниться в ближайший месяц. Об этом агентству «Прайм» сообщил главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян.

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По его словам, продавать доллары можно только тогда, когда взамен осуществляется покупка резервной валюты.

«Пандемия, несмотря на третью волну, уже глубоко в рынке, поэтому дальнейшие улучшения будут только подогревать рост развивающихся экономик», — считает он.

В связи с тем, что пандемия нанесла удар по экономике России, Бразилии, Китая, Индии и других развивающихся стран, рост в 2021 году у этих стран будет больше, чем у развитых, полагает эксперт. В этой связи скорость укрепления валюты этих стран будет выше, заявил Мкртчян.

Однако он посоветовал остерегаться спекуляции на валюте. По словам Мкртчяна, портфель из евро и доллара все еще считается надежным способом сохранения их цены с точки зрения сбережений.