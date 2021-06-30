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Курс рубля: стоит ли продавать доллары прямо сейчас

Лера Букина
2 часа назад
Американская валюта ослабевала по отношению к индексу развивающихся валют, тренд может сохраниться в ближайший месяц. Об этом агентству «Прайм» сообщил главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян.
Курс рубля: стоит ли продавать доллары прямо сейчас
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, продавать доллары можно только тогда, когда взамен осуществляется покупка резервной валюты.
«Пандемия, несмотря на третью волну, уже глубоко в рынке, поэтому дальнейшие улучшения будут только подогревать рост развивающихся экономик», — считает он.
В связи с тем, что пандемия нанесла удар по экономике России, Бразилии, Китая, Индии и других развивающихся стран, рост в 2021 году у этих стран будет больше, чем у развитых, полагает эксперт. В этой связи скорость укрепления валюты этих стран будет выше, заявил Мкртчян.
Однако он посоветовал остерегаться спекуляции на валюте. По словам Мкртчяна, портфель из евро и доллара все еще считается надежным способом сохранения их цены с точки зрения сбережений.
Согласно данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», в связи с ростом ставок на рублевые депозиты привлекательность долларовых падает. Как отмечается, доходность вкладов в американской валюте уменьшилась еще на 0,1–0,3 п.п., продолжая нисходящую тенденцию последних лет. Стоит отметить, что в 82 банках после очередного роста ключевого показателя до 5,5% были улучшены условия по рублевым вкладам в диапазоне от 0,2 п.п. до 1,9 п.п.
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