Курс рубля: стоит ли продавать доллары прямо сейчас

Американская валюта ослабевала по отношению к индексу развивающихся валют, тренд может сохраниться в ближайший месяц. Об этом агентству «Прайм» сообщил
главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян.
По его словам, продавать доллары можно только тогда, когда взамен осуществляется покупка резервной валюты.
«Пандемия, несмотря на третью волну, уже глубоко в рынке, поэтому дальнейшие улучшения будут только подогревать рост развивающихся экономик», — считает он.
В связи с тем, что пандемия нанесла удар по экономике России, Бразилии, Китая, Индии и других развивающихся стран, рост в 2021 году у этих стран будет больше, чем у развитых, полагает эксперт. В этой связи скорость укрепления валюты этих стран будет выше, заявил Мкртчян.
Однако он посоветовал остерегаться спекуляции на валюте. По словам Мкртчяна, портфель из евро и доллара все еще считается надежным способом сохранения их цены с точки зрения сбережений.
Согласно данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», в связи с ростом ставок на рублевые депозиты привлекательность долларовых падает. Как отмечается, доходность вкладов в американской валюте уменьшилась еще на 0,1–0,3 п.п., продолжая нисходящую тенденцию последних лет. Стоит отметить, что в 82 банках после очередного роста ключевого показателя до 5,5% были улучшены условия по рублевым вкладам в диапазоне от 0,2 п.п. до 1,9 п.п.