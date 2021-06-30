Стартапы дня: зарабатываем на лечении инфекций и попкорне

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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FoodsPass: кешбэк на продукты до 40%

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Американский стартап FoodsPass разработал платежную карту, предназначенную для экономии на покупке продуктов. Компания обещает от четырех до 40 процентов кешбэка за каждую покупку продуктов по FoodsPass, также карта позволяет сделать покупку сейчас и оплатить ее позже.

По подсчетам стартапа, сэкономить благодаря карте можно в среднем 950 долларов в год. FoodsPass ориентируется на глобальный рынок продуктов питания и напитков объемом в 16,55 триллиона долларов.

Стартап подписал маркетинговые соглашения о сотрудничестве с Recess Drinks, Starbucks и Kroger. Компания привлекла на StartEngine 25 825 долларов от 23 инвесторов. Минимальный объем инвестиций составляет 248,22 доллара, стоимость компании оценивается в 12,5 миллиона.

Chasin 'Dreams Farm: попкорн нового поколения

Стартап Chasin 'Dreams Farm предлагает попкорн «нового поколения», обещая клиентам натуральные и сытные закуски. Основной ингредиент попкорна - злаковая культура сорго.

В Chasin 'Dreams Farm заверяют, что в их покорне нет глютена и ГМО. Продукт доступен в трех вариантах - сладко-соленый, коричный и со вкусом какао. Для создания закуски также используются розовая гималайская соль и сироп тапиоки. В стартапе называют свой попкорн низкокалорийным, «не застревающим в зубах и гораздо более хрустящим».

На третий квартал 2021 года Chasin 'Dreams Farm запланировала старт продаж своей продукции в «крупной транснациональной сети». Стартап собрал 42 750 долларов от 66 инвесторов через платформу Republic. Минимальное вложение - 150 долларов.

Covira Surgical: медицина без послеоперационных инфекций

Стартап Covira Surgical - биотехнологическая компания, специализирующаяся на новых терапевтических альтернативах для предотвращения послеоперационных (хирургических) инфекций. Продукция стартапа находится на ранней стадии разработки.

Основатель компании - профессор Джон Алверди, практикующий хирург и «мировой авторитет в области роли микробиома в хирургических инфекциях». Он отмечает, что, несмотря на достижения в борьбе с инфекциями (вентиляция операционной, методы стерилизации, барьеры, современная хирургическая техника, антимикробная профилактика), послеоперационные инфекции все еще возникают даже в больницах с самым высоким рейтингом и высококлассными хирургами.

Из-за послеоперационных инфекций сроки госпитализаций увеличиваются примерно на десять дней, кроме того, эти инфекции могут привести к сепсису и смерти. В качестве решения этой проблемы стартап предлагает растворимый в воде порошок Pi-PEG - средство для подавления бактериальной вирулентности, якобы «не влияющее на баланс микробиома». В доклинических исследованиях это средство подавило вирулентность множества устойчивых к лекарствам бактерий.