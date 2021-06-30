Путин в прямом эфире рассказал о налоге на скот

Президент Владимир Путин заявил, что в России не планируют вводить налог на скот. Об этом он рассказал во время «Прямой линии».

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Вопрос о новом налоге Путину задал житель Ростовской области.

«Это налог на голову надо вводить тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот вводить никто не собирается», - подчеркнул президент.

Из Ингушетии Путину пришел вопрос о человеке, который занимается селекционным овцеводством и просит об аренде земли, «пусть даже самой непригодной».

Президент пообещал поговорить с главой республики об оказании помощи.

«Человек занимается конкретным делом, селекционным овцеводством - это важная работа. По курице решили, проблему, а яйцо завозим, чтобы курицу растить. Нужно свое первичное звено. То же касается крупного рогатого скота и овцеводства», - сказал он.

Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.