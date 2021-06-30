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Путин во время онлайн-трансляции назвал незаконным отказ в выплатах зарегистрированным на бирже труда россиянам

Анна Безрукова
2 часа назад
Надеяться на лучшее и мечтать о хорошем порекомендовал россиянам президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии, которая проходит сегодня, 30 июня.
Путин назвал незаконным отказ в выплатах вставшим на биржу труда россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Давая ответ на вопрос жителя города Стародуба «Какие ваши мечты уже не могут быть исполнены?», глава государства отметил:
«Мне кажется, что любому человеку, нам всем следует думать о лучшем, надеяться на лучшее и это не может быть не связано с мечтой».
Также Путин выразил уверенность в том, что «не может быть таких состояний, когда человеку не о чем мечтать и нет надежды на лучшее».
Президент посоветовал думать о хорошем, чтобы это материализовалось.
Отметим, что большая часть вопросов, которые поступили в этом году на Прямую линию с президентом, относятся к пандемии. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что люди интересуются вопросами как самих заболеваний, спровоцированных коронавирусом, так и прививок от него. При этом часть россиян высказываются против обязательной вакцинации для представителей некоторых сфер деятельности, другие полагают, что у них есть противопоказания против некоторых видов прививок.
Прямая линия Владимира Путина открылась сегодня в 12:00, она показывается в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Задать свой вопрос главе государства можно будет до окончания «Прямой линии» (посредством мобильного приложения «Москва - Путину», портала программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС и ММС-сообщений на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).
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