Путин назвал незаконным отказ в выплатах вставшим на биржу труда россиянам

Надеяться на лучшее и мечтать о хорошем порекомендовал россиянам президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии, которая проходит сегодня, 30 июня.

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Давая ответ на вопрос жителя города Стародуба «Какие ваши мечты уже не могут быть исполнены?», глава государства отметил:

«Мне кажется, что любому человеку, нам всем следует думать о лучшем, надеяться на лучшее и это не может быть не связано с мечтой».

Также Путин выразил уверенность в том, что «не может быть таких состояний, когда человеку не о чем мечтать и нет надежды на лучшее».

Президент посоветовал думать о хорошем, чтобы это материализовалось.

Отметим, что большая часть вопросов, которые поступили в этом году на Прямую линию с президентом, относятся к пандемии. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . Он уточнил, что люди интересуются вопросами как самих заболеваний, спровоцированных коронавирусом, так и прививок от него. При этом часть россиян высказываются против обязательной вакцинации для представителей некоторых сфер деятельности, другие полагают, что у них есть противопоказания против некоторых видов прививок.

Прямая линия Владимира Путина открылась сегодня в 12:00, она показывается в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».