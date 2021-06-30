Путин назвал незаконным отказ в выплатах вставшим на биржу труда россиянам

Отметим, что большая часть вопросов, которые поступили в этом году на Прямую линию с президентом, относятся к пандемии. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
. Он уточнил, что люди интересуются вопросами как самих заболеваний, спровоцированных коронавирусом, так и прививок от него. При этом часть россиян высказываются против обязательной вакцинации для представителей некоторых сфер деятельности, другие полагают, что у них есть противопоказания против некоторых видов прививок.