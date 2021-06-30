Путин во время «Прямой линии» рассказал о выплатах на детей

Президент России Владимир Путин заявил, что единовременную выплату в августе должны получить все семьи с шестилетними детьми. Об этом он рассказал во время прямой линии.

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В мае Путин поручил правительству направить в августе 2021 года выплаты в десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.

Президент отмечал, что выплата должна помочь родителям собрать детей в школу. Никаких справок для получения выплаты собирать не нужно, достаточно подать заявление на портале госуслуг.

Во время «Прямой линии» президент уточнил, что выплату получат и те семьи, в которых шестилетние дети пока не идут в школу.

Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.