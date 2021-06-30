Путин ответил на вопрос безработной о проблемах трудоустройства

Президент России в ходе «Прямой линии» отметил важность работы для человека и призвал руководство Тюменской области больше обращать внимания на ситуацию с безработицей в регионе.

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Сегодня на «Прямой линии» было показано видеообращение жительницы села Абатское Тюменской области. 51-летняя Светлана Штрахова пожаловалась президенту России, что уже четыре года не может найти работу, и никто из чиновников не хочет ей помочь. Она попросила главу государства решить проблему с занятостью в России.

Глава государства назвал вопрос работы – «абсолютно принципиальным».

«Есть работа и человек чувствует себя занятым, востребованным и независимым. Это одно из самых главных направлений, которым должно заниматься как государство в целом, так и руководители на региональном и муниципальном уровнях. Тюменская область у нас в принципе одна из ведущих и по доходам и по темпам развития. Ее руководство должно обращать больше внимания на те проблемы, о которых вы сейчас рассказали», - отметил Владимир Путин.

Он с сожалением констатировал, что за время пандемии COVID-19 «безработица подросла».

«До начала нашего знакомства и борьбы с ковидом общий объем безработицы был 4,6 – 4,7%. Он, к сожалению, подрос до 6 с лишним в какой-то период времени, а сейчас где-то 5,9%. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень. Такая тенденция у нас наметилась и надо ее сохранить», - заявил президент России.