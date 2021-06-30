Путин на «Прямой линии» ответил на вопрос о зарплате пожарных

Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с руководством Забайкальского края о зарплатах пожарных. Об этом он рассказал во время «Прямой линии».

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Пожарные из Забайкальского края («Забайкалпожспас») рассказали президенту, что зарплаты у них остались на уровне минимального размера оплаты труда, и спросили, что с этим можно сделать.

«Повышение зарплаты для сотрудников МЧС выполнено. И там есть проблемы, они начали заполнять вакансии, и средства стали растворяться», - рассказал он.

Путин отметил, что задавшие ему вопрос пожарные работают в региональной структуре.

«Когда мы начали поднимать для МЧС, регионы стали поднимать и для своих кадров. Я переговорю с руководством вашего региона. У вас работа небезопасная, и она должна соответственно оплачиваться», - подчеркнул он

Во время «Прямой линии» президент также рассказал о росте безработицы из-за пандемии - с 4,6 – 4,7 до 5,9 процента.