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Путин на «Прямой линии» ответил на вопрос о зарплате пожарных

Мария Иванова
1 час назад
Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с руководством Забайкальского края о зарплатах пожарных. Об этом он рассказал во время «Прямой линии».
Путин на «Прямой линии» ответил на вопрос о зарплате пожарных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пожарные из Забайкальского края («Забайкалпожспас») рассказали президенту, что зарплаты у них остались на уровне минимального размера оплаты труда, и спросили, что с этим можно сделать.
«Повышение зарплаты для сотрудников МЧС выполнено. И там есть проблемы, они начали заполнять вакансии, и средства стали растворяться», - рассказал он.
Путин отметил, что задавшие ему вопрос пожарные работают в региональной структуре.
«Когда мы начали поднимать для МЧС, регионы стали поднимать и для своих кадров. Я переговорю с руководством вашего региона. У вас работа небезопасная, и она должна соответственно оплачиваться», - подчеркнул он
Во время «Прямой линии» президент также рассказал о росте безработицы из-за пандемии - с 4,6 – 4,7 до 5,9 процента.
Он отметил, что перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень занятости.
Личный счет,Владимир Путин,МЧС,
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