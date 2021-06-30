Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ЦБ договорился: В России проведут новую пенсионную реформу

Вероника Полынина
1 час назад
Банк России и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) договорились о трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), пишет «Коммерсант».
ЦБ договорился: В России проведут новую пенсионную реформу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как рассказали несколько топ-менеджеров НПФ, Центробанк принял за базовую идею трансформации обязательного пенсионного страхования в систему НПО, предложенную частными фондами на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной осенью прошлого года.
Главным отличием новой системы НПО от ОПС будет то, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству, и будет предусмотрена возможность досрочной выплаты.
Накопленные средства можно будет получить в виде пенсии или в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях, перечень которых будет строго определен.
В новой системе планируется также возобновление принципа софинансирования, его условия пока обсуждаются.
Таким образом, должна будет сложиться новая пенсионная система, в которую войдут «стандартная пенсионная схема, индивидуальные пенсионные планы, которые уже сейчас есть с разными сроками выплат и разными вариантами взносов, а также корпоративные пенсионные программы».
Ранее специалисты Института региональных проблем и Института региональной экспертизы предупредили, что миллионы россиян могут остаться без пенсий из-за занятости в теневом секторе экономики. По разным оценкам, число россиян, получающих зарплаты в конверте, составляют от 28% до 40% экономически активного населения.
Личный счет,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители