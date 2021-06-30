ЦБ договорился: В России проведут новую пенсионную реформу

Банк России
и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) договорились о трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), пишет «Коммерсант»
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Как рассказали несколько топ-менеджеров НПФ, Центробанк принял за базовую идею трансформации обязательного пенсионного страхования в систему НПО, предложенную частными фондами на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной
осенью прошлого года.
Главным отличием новой системы НПО от ОПС будет то, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству, и будет предусмотрена возможность досрочной выплаты.
Накопленные средства можно будет получить в виде пенсии или в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях, перечень которых будет строго определен.
В новой системе планируется также возобновление принципа софинансирования, его условия пока обсуждаются.
Таким образом, должна будет сложиться новая пенсионная система, в которую войдут «стандартная пенсионная схема, индивидуальные пенсионные планы, которые уже сейчас есть с разными сроками выплат и разными вариантами взносов, а также корпоративные пенсионные программы».
Ранее специалисты Института региональных проблем и Института региональной экспертизы предупредили, что миллионы россиян могут остаться без пенсий из-за занятости в теневом секторе экономики. По разным оценкам, число россиян, получающих зарплаты в конверте, составляют от 28% до 40% экономически активного населения.