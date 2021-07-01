ЖКХ, пенсии и сигареты: россиян ждут изменения с 1 июля

С 1 июля пенсии и пособия будут получать только те, кто оформил карту "МИР". Также изменятся правила ввоза поддержанных автомобилей в Россию и вырастет стоимость услуг ЖКХ. О том, что еще изменится в жизни россиян в июле, читайте в материале агентства "Прайм".

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Только на карту "МИР"

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С 1 июля зачисление пенсий и социальных пособий возможно только на карты "Мир". Тем, кто еще не перешел на российскую платежную систему, следует сделать это как можно быстрее. Карту "Мир" можно открыть в любом банке. При переходе на нее с других карт номер счета может остаться прежним.

Беременных и одиноких родителей поддержат

С июля отменяются начисления пособий беременным женщинам, вставшим на учет в консультации до 12 недели беременности. Взамен минимальной выплаты в 708 рублей вводится новое пособие, которое среднем составит 6 350 рублей.

Также вводятся новые пособия для одиноких родителей, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет. В среднем они будут получать 5650 рублей. При этом на пособия смогут рассчитывать только те граждане, у которых среднедушевой доход не больше прожиточного минимума в регионе.

Проверки подержанных автомобилей

Все ввозимые в Россию поддержанные автомобили теперь будут должны проходить очную проверку в испытательных лабораториях. Дистанционная проверка (по фотографиям), как это было до 1 июля, запрещена. Эти правила также распространяются и на автомобили, в контракции которых были внесены изменения. Получать разрешение необходимо будет в спецлабораториях.

Перерасчет налога на транспортные средства

С 1 июля ФНС запрещено осуществлять перерасчет величины налога на транспорт, если это приводит к росту суммы и возникновению долга у владельца авто. Данное правило действительно в отношении налоговых сборов на землю и имущество. Если гражданин уже оплатил налоговый сбор на основании уведомления налогового органа, то в дальнейшем ему не могут доначислить налог, сославшись на неправильный расчет.

Рост тарифов ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ с июля в среднем по стране вырастут примерно 3%. Соответствующий приказ издали в Федеральной антимонопольной службе

"В текущем году средний рост тарифов ЖКХ не должен превысить четыре процента. Фактический рост составит 3,3 процента", — отметили в ФАС.

Специалисты ведомства контролируют соблюдение предельных индексов, чтобы не допустить необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги. После установления новых тарифов ведомство проанализирует данные и при выявлении нарушений заставит снизить тарифы.

Электронная подпись бесплатно

С 1 июля можно будет бесплатно оформить квалифицированную электронную подпись для юридических лиц, ИП, нотариусов. Оформлять данные подписи будет ФНС. Изначально делать такие подписи собирались с 2022 года, но начать решили заранее.

Российский поисковик

С этого месяца на гаджеты с операционными системами Android и iOS должны предустанавливаться "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс" , "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.

При этом согласно постановлению правительства, производители должны обеспечить возможность удаления этих программ.

В случае нарушения требований продавцы устройств будут оштрафованы. Минимальная сумма штрафа — 50 тысяч рублей, максимальная — 200 тысяч рублей.

Сигареты станут дороже

С 1 июля магазины не смогут продавать табачные изделия дешевле 107,78 рубля за пачку. Кроме того, из продажи исчезнет немаркированный альтернативный табак: сигары, курительный табак, табак для кальяна.

Средняя цена за пачку сигарет вырастет со 120 до 140 рублей. Связано это с тем, что акцизы на табачную продукцию в этом году увеличились на 20 процентов.

Информация о положенных льготах