Банк России ужесточил выдачу потребительских кредитов

По ее словам, скорость, с которой граждане оформляют новые кредиты, существенно опережает рост доходов. В мае долговая нагрузка россиян выросла до рекордных значений.

Это объясняется потерей или сокращением заработка в период пандемии на фоне повышения цен. Зайцева напомнила, что 1 июля заканчивается срок действия ряда мер господдержки, принятых во время пандемии - в частности, это рекомендации банкам о реструктуризации кредитов для малого и среднего бизнеса, а также для граждан, пострадавших от коронавируса. Ранее сообщалось, что россияне начали отказываться от ипотеки.