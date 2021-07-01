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Россиянам станет сложнее получить кредит

Газета.Ruиещё 1
44 минуты назад
Россиянам с начала июля станет труднее получить кредит, сообщила РИА Новости юрист Дина Зайцева. Она напомнила, что Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов - надбавки к коэффициентам риска повысятся, ставки возрастут, и банки станут все реже давать деньги закредитованным заемщикам.
Банк России ужесточил выдачу потребительских кредитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, скорость, с которой граждане оформляют новые кредиты, существенно опережает рост доходов. В мае долговая нагрузка россиян выросла до рекордных значений.
"Так, по итогам первого квартала [долговая нагрузка] подскочила до 11,9%, в то время как ещё в начале 2021 года держалась на уровне 11,7%", - отметила юрист.
Это объясняется потерей или сокращением заработка в период пандемии на фоне повышения цен. Зайцева напомнила, что 1 июля заканчивается срок действия ряда мер господдержки, принятых во время пандемии - в частности, это рекомендации банкам о реструктуризации кредитов для малого и среднего бизнеса, а также для граждан, пострадавших от коронавируса. Ранее сообщалось, что россияне начали отказываться от ипотеки.
Личный счет,Центральный банк России,РИА Новости,
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