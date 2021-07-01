ЖКХ, пенсии и сигареты: россиян ждут изменения с 1 июля

Газета «Известия» составила список изменений, которые ждут россиян с 1 июля. В частности, пенсии в РФ будут зачислять только на карты «Мир», а беременные женщины в трудной ситуации смогут обратиться за пособием.

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Российские пенсионеры с 1 июля перестанут получить выплаты на карты Visa и Mastercard, к этому моменту они должны были оформить карты национальной платежной системы «Мир». При этом пенсионеры могут выбрать способ получения выплат: на карту, на дому или в кассе организации, которая занимается доставкой пенсии.

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Для оформления карты «Мир» самостоятельно нужно обратиться в банк, через который выплачивается пенсия. Новые реквизиты карты необходимо передать в Пенсионный фонд через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР, в МФЦ или в одном из отделений фонда.

С 1 июля беременные россиянки, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, смогут подать заявление на получение пособия. Им будут начислять 6350 рублей в месяц, а больничный по уходу за ребенком до семи лет начнут оплачивать в размере ста процентов от заработка.

Семьи, в которых родитель в одиночку воспитывает ребенка от восьми до 16 лет включительно, начнут получать выплату в 5 650 рублей в месяц.

Также с начала июля начнет действовать новая минимальная цена на сигареты - 108 рублей. Из продажи исчезнут немаркированные альтернативы - курительный табак, табак для кальяна или сигары.

С 1 июля в России пройдет индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем суммы в платежках увеличатся на 3,3 процента.

Месяц назад в стране начали действовать нововведения, касающиеся сим-карт и просветительской деятельности. С 1 июня люди, покупающие сим-карту в России, должны заключать договор с продавцом. За продажу симок в неположенных местах грозит административная ответственность.