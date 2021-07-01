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Росстат сообщил об уменьшении размера реальных пенсий

Лера Букина
25 минут назад
Из-за роста инфляции в начале года размер реальных пенсий россиян существенно сократился. Так, в мае зафиксировано снижение пенсий на 0,5%. Такие данные привел Росстат.
Росстат сообщил об уменьшении размера реальных пенсий
Фото: ТАССТАСС
В феврале падение реального размера пенсий оценивалось в 0,1% в годовом выражении, в марте — в 0,2%, в апреле — в 0,1%. В мае размер реальных пенсий упал уже на 0,5%.
Вместе с тем номинальная средняя сумма пенсии в мае составила 15 806 рублей, увеличившись на 5,5% в сравнении с маем 2020 года.
В связи с ускорением темпов инфляции в первом квартале 2021 года пенсии россиян уменьшились в реальном выражении, свидетельствуют апрельские данные Росстата.
Сумма пенсий повышалась без остановки. В январе она выросла на 0,4%. В январе 2020 года сумма увеличилась на 3,2%.
Напомним, что председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков адресовал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.
С 1 июля отменяется возможность перевода пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через «Почту России», оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.
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