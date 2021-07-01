Росстат сообщил об уменьшении размера реальных пенсий

Росстат. Из-за роста инфляции в начале года размер реальных пенсий россиян существенно сократился. Так, в мае зафиксировано снижение пенсий на 0,5%. Такие данные привел

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В феврале падение реального размера пенсий оценивалось в 0,1% в годовом выражении, в марте — в 0,2%, в апреле — в 0,1%. В мае размер реальных пенсий упал уже на 0,5%.

Вместе с тем номинальная средняя сумма пенсии в мае составила 15 806 рублей, увеличившись на 5,5% в сравнении с маем 2020 года.

В связи с ускорением темпов инфляции в первом квартале 2021 года пенсии россиян уменьшились в реальном выражении, свидетельствуют апрельские данные Росстата.

Сумма пенсий повышалась без остановки. В январе она выросла на 0,4%. В январе 2020 года сумма увеличилась на 3,2%.

Напомним, что председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков адресовал письмо президенту РФ Владимиру Путину , в котором попросил вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.