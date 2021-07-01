Стартапы дня: зарабатываем на медиках и эко-мотоциклах

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Elemeno Health: приложение-помощник для медиков

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Портал InvestorPlace рассказал о стартапе Elemeno Health, который разработал мобильное приложение для помощи медикам.

Приложение Elemeno Health создавалось при участии врачей и медсестер. С его помощью медики могут получить советы по лечению, медицинские чек-листы, доступ к учебным материалам и видеоинструкциям в режиме 24/7.

С 2018-го по 2020 года компания выросла на 300 процентов. Стартап привлек на StartEngine более 49 тысяч долларов от 14 инвесторов. Минимальный объем инвестиций составляет 249,40 доллара, стоимость компании оценивается в 20 миллионов

GRIT EPIQ: умный домашний тренажерный зал

Стартап GRIT EPIQ разрабатывает «умную» платформу для домашнего фитнеса. Домашний тренажер включает в себя «умное» зеркало с камерой для видеосвязи с тренерами и другими владельцами GRIT EPIQ, степ-платформу, которая трансформируется в скамью для пресса, RGB-сенсоры, отслеживающие ваши результаты, гаджеты для бокса и многое другое.

«То, что Apple сделала для смартфонов, GRIT EPIQ намерена сделать для интеллектуального фитнес-оборудования», - заявляют в компании.

Стартап планирует предоставлять своим клиентам токены GRIT за достижения в фитнесе, которые можно будет обменять. Зарабатывать GRIT EPIQ намерена не только на продажах тренажера, но и на подписках: за 39 долларов в месяц подписчикам планируют давать доступ к сотням прямых трансляций с занятиями по боксу, йоге, кардио, танцам, медитациям, пилатесу и силовым тренировкам с тренерами мирового класса. Члены сообщества смогут покупать дополнительные сопутствующие услуги, включая VIP-тренировки и рекомендации по питанию.

По расчетам GRIT EPIQ, к 2027 году рынок онлайн-фитнеса достигнет 59 миллиардов долларов. Компания собрала на платформе Republic более 241 тысячи долларов от 255 инвесторов. Минимальное вложение - 297 долларов.

Rumble Motors: крутой эко-мотоцикл

Стартап Rumble Motors разрабатывает и производит электрические мотоциклы, делая упор на создание экологически безопасных, доступных и красивых байков, которые «может позволить себе каждый».

Одной из «фишек» Rumble Motors стало добавление шума настоящего двигателя к эко-мотоциклу. Это не только повышает безопасность (на дороге вас хорошо слышно), но и поддерживает принцип «Make Green Fun» (с англ. «Сделаем экологичное веселым») и демонстрирует, что альтернативы бензиновому транспорту тоже могут быть «крутыми».

Объем мирового рынка электромобилей, как ожидается, достигнет 480 миллиардов долларов к 2025 году. Категория эко-скутеров является наиболее быстрорастущим сегментом. В 2019 году компания выпустила 200 мотоциклов и планирует увеличить свое производство до 2 600 единиц в год.