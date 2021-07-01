Экономист призвал россиян прекратить «сжигать» деньги

Российский экономит Михаил Делягин прогнозирует ухудшение экономической ситуации как в мире, так и в России, что повлечет за собой разорение пришедших на биржу неопытных инвесторов. Об этом пишет ИА DEITA.RU

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По мнению эксперта, в ближайшие полгода стоит отказаться от вложений в рисковые активы, которыми он считает и игру на бирже. Делягин призвал россиян, которые еще не успели заняться инвестированием, отказаться от этой идеи, а тех, кто уже вложил деньги в акции, как можно скорее вывести их.

Нежелание критически оценивать сложившуюся экономическую ситуацию и то, каким образом она может измениться в ближайшие полгода, может сыграть с неопытными инвесторами злую шутку, уверен экономист.

Сейчас нужны накопления и минимизация затрат. Те же россияне, которые готовы выбирать другую стратегию, и надеются, что им повезет на бирже, просто «сожгут» свои деньги, подчеркнул Делягин.