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Экономист призвал россиян прекратить «сжигать» деньги

Алиса Селезнёва
25 минут назад
Российский экономит Михаил Делягин прогнозирует ухудшение экономической ситуации как в мире, так и в России, что повлечет за собой разорение пришедших на биржу неопытных инвесторов. Об этом пишет ИА DEITA.RU
Экономист призвал россиян прекратить «сжигать» деньги
Фото: ТАССТАСС
По мнению эксперта, в ближайшие полгода стоит отказаться от вложений в рисковые активы, которыми он считает и игру на бирже. Делягин призвал россиян, которые еще не успели заняться инвестированием, отказаться от этой идеи, а тех, кто уже вложил деньги в акции, как можно скорее вывести их.
Нежелание критически оценивать сложившуюся экономическую ситуацию и то, каким образом она может измениться в ближайшие полгода, может сыграть с неопытными инвесторами злую шутку, уверен экономист.
Сейчас нужны накопления и минимизация затрат. Те же россияне, которые готовы выбирать другую стратегию, и надеются, что им повезет на бирже, просто «сожгут» свои деньги, подчеркнул Делягин.
Ранее Делягин посоветовал россиянам не составлять далекоидущих финансовых планов. По его мнению, в условиях нынешней неопределенности планировать стоит максимум на полгода вперед. Он призвал хранить деньги на депозите в банке из топ-10, покупать недвижимость или валюту.
Личный счет,Михаил Делягин,РИА "Дейта",
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