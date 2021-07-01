Новая пенсионная реформа: что случится с накоплениями

Центробанк не подтвердил факт того, что он и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) договорились о нюансах новой пенсионной системы. Об этом пишет «Комсомольская правда». Однако, как отмечается, вопрос изменений обсуждается.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович © РИА Новости / Владимир Астапкович

НПФ сходятся во мнении, что для возрождения накопительной пенсионной системы целесообразно предоставить одновременно несколько стимулов для граждан в виде дополнительного налогового вычета на регулярные взносы и дополнительной страховки пенсионных накоплений, которая бы покрывала всю сумму, а не 1,4 млн рублей, как сейчас.

Как пишет издание, новая реформа, если ее одобрят, не затронет действующих пенсионеров. В новой системе накоплений с большой долей вероятности смогут оказаться лишь те, кому до пенсии осталось минимум 5 лет.

Вместе с тем обычную (страховую) пенсию изменения не коснутся. Она будет полагаться тем, кто наработал минимальный стаж (сегодня 12 лет) и заработал минимальное количество баллов (сейчас 21 балл).

В настоящее время из зарплаты граждан 22% направляют в Пенсионный фонд России . Эти средства идут на выплаты нынешним пенсионерам. Работающим гражданам их фиксируют в виде пенсионных баллов.

Средняя сумма страховой пенсии сегодня достигает 17,4 тысячи рублей.