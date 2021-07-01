Хазин назвал способ борьбы с ростом цен на продукты в России

По словам Хазина, в борьбе с ростом цен есть довольно много тонкостей и только ограничениями тут не обойтись. Он подчеркнул, что рост цен с одной стороны обусловлен жадностью производителей, которые хотят ориентироваться на мировой рынок и цены на нем.