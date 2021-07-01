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Хазин назвал способ борьбы с ростом цен на продукты в России

Алиса Селезнёва
1 час назад
Препятствием на пути снижения цен на продукты питания в России является как жадность производителей, так и зависимость российской экономики от импорта. Об этом ФАН заявил экономист Михаил Хазин.
Хазин назвал способ борьбы с ростом цен на продукты в России
Фото: ТАССТАСС
Вопрос роста цен на продукты был поднят в ходе «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 30 июня. Глава государства отметил, в России уже был принят ряд мер по сдерживанию цен на продукты. Хотя иногда они принимались несвоевременно, признал президент. Кроме этого, российский лидер отметил, что мировые индексы на продукты питания сейчас находятся на самом высоком уровне за последнее десятилетие.
По словам Хазина, в борьбе с ростом цен есть довольно много тонкостей и только ограничениями тут не обойтись. Он подчеркнул, что рост цен с одной стороны обусловлен жадностью производителей, которые хотят ориентироваться на мировой рынок и цены на нем.
«С другой стороны, велика доля импорта: казалось бы, курица наша, но корм и антибиотики — импортные. На самом деле, мы очень сильно зависим от мировых рынков, что бы там ни говорили чиновники», - пояснил экономист.
По его словам, для уменьшения цен нужно бороться как с этой зависимостью, так и «с жадностью производителей», которые часто повышают цены даже тогда, «когда у них на это особых оснований нет».
Личный счет,Михаил Хазин,Владимир Путин,
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