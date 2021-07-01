В чужом кармане: сколько зарабатывает шахтер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 35-летний Игорь М. Он окончил университет МЧС в Санкт-Петербурге, стал специалистом по пожарной безопасности, проработал несколько лет, но затем сменил профессию. Из-за болезни отца ему пришлось переехать в Волгоградскую область и родственники помогли ему устроиться на шахту.

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«Я прошел небольшое обучение и стал горнорабочим абсолютно внезапно для себя. Уже два года занимаюсь этим делом и еще на пару лет точно останусь, привлекает стабильность предприятия. В мои обязанности входит выполнение измерений на замерных станциях шахты вместе с геологом и установка самих станций в стволе шахты и на выработках. Моя зарплата - 45 000, как и обещали. Можно брать подработки, подменять коллегу - это оплачивается отдельно», - рассказывает Игорь.

Он подчеркивает, что его работа - не самая опасная в шахте, но следить за здоровьем и соблюдать правила безопасности ему, как и всем, необходимо.

«При себе всегда необходимо иметь самоспасатель, бочонок, забитый кислородосодержащим порошком. Он нужен для дыхания в загазованной или задымленной обстановке. Конечно, шахта не спа-салон, но становится лучше с годами, кое-где даже кондиционеры появились. Возможно, мне повезло, с особыми нарушениями не сталкивался, средства защиты выдают, на КПК контролируют на алкоголь всех. Достаточно пристойная работа, о которой не стыдно рассказать кому-то. Но зарплаты у ребят в добыче гораздо выше, чем у меня», - отмечает он.

Игорь был свидетелем двух несчастных случаев на шахте и подчеркивает, что оба они были связаны с «раздолбайством».

«Это было полнейшее несоблюдение правил, хотя часто они и «писаны кровью. Некоторым рабочим график просто-напросто не подходит, на первую смену нужно вставать в районе пяти-полшестого, чтобы уже в 7:30 спуститься в шахту. Если ты сонный, то и концентрация страдает», - говорит Игорь.

Предприятие предоставляет Игорю ДМС, дотации на питание и бесплатные автобусы до места работы и обратно. Сейчас Игорь живет вдвоем с отцом, в квартире отца.

Примерные траты Игоря (в месяц):

На продукты - до 15 000 рублей

На реабилитацию отца - 10 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - до 6 500 рублей

На хозтовары и небольшие спонтанные покупки - до 5 000 рублей

На абонемент в бассейн - 2 400 рублей

На интернет/мобильную связь - 1000 рублей