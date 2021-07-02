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«Лучше – прямо сейчас»: юрист посоветовала самое выгодное для кредита время

Елена Прошина
2 часа назад
Юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева назвала наиболее выгодное для кредита время. Эксперт отметила, что при потребности в займе лучше не ждать, пока все финансовые организации поднимут планку.
Юрист посоветовала самое выгодное для кредита время
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как считает юрист, с июля получить кредит в РФ будет труднее. Центробанк России ужесточает требования, также ожидается повышение ставки по льготной ипотеке и подходит к концу действие ряда мер государственной поддержки, принятых в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
Кроме этого, специалист напомнила, что кредит лучше всего брать, когда в нем действительно есть нужда.
Помимо этого, очень важно объективно оценивать собственные возможности. Так, при уровне ежемесячного дохода в 40 тысяч рублей, платеж по кредиту не должен быть более 20 тысяч рублей.
Еще Зайцева отметила, что на очередном заседании директоров ЦБ РФ ставку могут снова поднять.
"Вот почему выгоднее брать кредит до того, как банки поменяют условия - сейчас, - сказала она. - Данный момент является оптимальным, так как не все финансовые организации успели как следует "задрать планку".
Как прогнозирует эксперт, в сфере жилищных кредитов будет падение спроса на рынке недвижимости.
"Застройщики начнут стимулировать спрос специальными предложениями и акциями за свой счет. И единственной возможностью сэкономить в этот период будет отказ от больших покупок в это время или внимательное отслеживание акций", - сказала Зайцева в беседе с РИА Новости.
Личный счет,Центральный банк России,РИА Новости,
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