Экономист рассказал, кому ждать повышения зарплаты

Повышения заработной платы могут ожидать специалисты, работающие в отраслях, которые восстанавливаются после пандемии. Такое мнение высказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин

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«Понятно, что повышение заработных плат будет наблюдаться в тех секторах российской экономики, которые восстанавливаются после пандемии», - сказал Делягин агентству Regnum.

Он отметил, что работникам кафе и ресторанов повышения зарплаты, вероятнее всего, ждать не придется, «потому что им сейчас не до жиру, быть бы живу».

Среди секторов, где зарплаты могут вырасти, Делягин назвал экспорт сырья. Цены на сырье растут, и ситуация улучшается, пояснил специалист.

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более тысячи компаний, 36% работодателей намерены повысить зарплаты в этом году, 62% - не собираются их менять, еще 2% планируют скорректировать зарплаты в сторону понижения.