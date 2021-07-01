Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Экономист рассказал, кому ждать повышения зарплаты

Вероника Полынина
1 час назад
Повышения заработной платы могут ожидать специалисты, работающие в отраслях, которые восстанавливаются после пандемии. Такое мнение высказал экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Экономист рассказал, кому ждать повышения зарплаты
Фото: ТАССТАСС
«Понятно, что повышение заработных плат будет наблюдаться в тех секторах российской экономики, которые восстанавливаются после пандемии», - сказал Делягин агентству Regnum.
Он отметил, что работникам кафе и ресторанов повышения зарплаты, вероятнее всего, ждать не придется, «потому что им сейчас не до жиру, быть бы живу».
Среди секторов, где зарплаты могут вырасти, Делягин назвал экспорт сырья. Цены на сырье растут, и ситуация улучшается, пояснил специалист.
Согласно опросу сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более тысячи компаний, 36% работодателей намерены повысить зарплаты в этом году, 62% - не собираются их менять, еще 2% планируют скорректировать зарплаты в сторону понижения.
54% работодателей сообщили, что уже повышали сотрудникам зарплаты в текущем году. В 60% случаев повышение составило до 10%. 36% компаний повысили зарплаты на 10-30%, в 3% повышение составило 30-50%, а у 1% работодателей прибавка равнялась 50-100% от текущего уровня.
Личный счет,Михаил Делягин,ИА REGNUM,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители