"Закупайте эту валюту": Делягин рассказал, как спасти свои сбережения

Грядущий экономический кризис сильнее всего ударит странам, ориентированным на добычу ресурсов и тяжелую промышленность. Чтобы не потерять свои накопления, их стоит вложить в валюту. Об этом, по данным ИА DEITA.RU заявил
российский экономист Михаил Делягин
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По словам эксперта, надвигающийся экономический кризис приведет к провалу деловой активности, замедлению мировой торговли и «поставит на паузу» промышленность. Поэтому Делягин порекомендовал россиянам избегать валют тех стран, которые заточены на добычу и переработку ресурсов и тяжелую промышленность, так как в условия спада экономической активности упадет и спрос на их продукцию. И как следствие этого, возникнут проблемы с наполняемостью бюджета и курсом национальных валют.
Михаил Делягин призвал в этих условиях вкладывать деньги в валюты, наименее подверженные волативности, например, в швейцарский франк. Однако он напомнил о необходимости диверсифицировать валютную корзину и помимо швейцарского франка посоветовал часть денег вложить в евро.
Ранее Делягин посоветовал россиянам не составлять далекоидущих финансовых планов. По его мнению, в условиях нынешней неопределенности планировать стоит максимум на полгода вперед. При этом эксперт подчеркнул, что сейчас нужны накопления и минимизация затрат. Те же россияне, которые, по словам Делягина, готовы выбирать другую стратегию, и надеются, что им повезет на бирже, просто «сожгут» свои деньги.