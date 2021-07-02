«Все включено»: где отдохнуть за границей за ₽25 тысяч

Дешево отдохнуть в июле можно в Турции или Абхазии. Можно найти тур с перелетом, проживанием, а иногда и питанием по системе «все включено» за 25–30 тысяч за двоих на неделю, пишут «Известия» со ссылкой на туроператоров.

Если турист рассматривает Турцию в качестве отдыха, то тогда ему следует присмотреться к курортным поселкам Аланьи, поскольку именно они предлагают самые низкие цены. Размещение в отелях Кемера также стало дешеветь. Наиболее дорогими курортами Турции являются Белек и Сиде, сообщили в TEZ TOUR.

Как отмечается, скидки на проживание в ряде отелей сейчас могут составлять 40%. Однако предложение быстро меняется.

Абхазия – альтернатива Турции с точки зрения экономии. Недельный отдых в объединении пансионатов «Курорт Пицунда» с трехразовым питанием на двоих составит всего 26,5 тысяч рублей, сообщили в «Интуристе».

Отдых в Европе обойдется существенно дороже. Например, в Греции отдых на двоих выйдет минимум 48,2 тысячи на двоих, в сумму входят перелет, трансфер, страховка и проживание в отеле с завтраками, заявили в компании TEZ TOUR.

Стоимость отдыха на Кипре начинается от 68,7 тысячи на двоих. В ОАЭ отдых в июле обойдется приблизительно в 68 тысяч рублей.