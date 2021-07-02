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«Все включено»: где отдохнуть за границей за ₽25 тысяч

Лера Букина
1 час назад
Дешево отдохнуть в июле можно в Турции или Абхазии. Можно найти тур с перелетом, проживанием, а иногда и питанием по системе «все включено» за 25–30 тысяч за двоих на неделю, пишут «Известия» со ссылкой на туроператоров.
«Все включено»: где отдохнуть за границей за ₽25 тысяч
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Если турист рассматривает Турцию в качестве отдыха, то тогда ему следует присмотреться к курортным поселкам Аланьи, поскольку именно они предлагают самые низкие цены. Размещение в отелях Кемера также стало дешеветь. Наиболее дорогими курортами Турции являются Белек и Сиде, сообщили в TEZ TOUR.
Как отмечается, скидки на проживание в ряде отелей сейчас могут составлять 40%. Однако предложение быстро меняется.
Абхазия – альтернатива Турции с точки зрения экономии. Недельный отдых в объединении пансионатов «Курорт Пицунда» с трехразовым питанием на двоих составит всего 26,5 тысяч рублей, сообщили в «Интуристе».
Отдых в Европе обойдется существенно дороже. Например, в Греции отдых на двоих выйдет минимум 48,2 тысячи на двоих, в сумму входят перелет, трансфер, страховка и проживание в отеле с завтраками, заявили в компании TEZ TOUR.
Стоимость отдыха на Кипре начинается от 68,7 тысячи на двоих. В ОАЭ отдых в июле обойдется приблизительно в 68 тысяч рублей.
Туроператоры зафиксировали снижение спроса на отдых в России, однако отмечают малую роль «турецкого фактора» в этом вопросе. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Как сообщили эксперты, тренд спада спроса на российские курорты наметился еще до открытия Турции. Продажи упали по всем внутренним направлениям на 25-30% от недели к неделе.
Личный счет,Ассоциация туроператоров России,газета "Известия",
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