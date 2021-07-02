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Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями

Лера Букина
2 часа назад
Самые высокие страховые пенсии по старости в России направляют жителям Чукотского АО и Ненецкого АО. Об этом говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году.
Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями
Фото: ТАССТАСС
«В разрезе субъектов Российской Федерации наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском (27 258,63 рублей) и Ненецком (24 399,89 рублей) автономных округах, Камчатском крае (23 435,97 рублей), Магаданской области (23 442,32 рубля)», — сказано в нем.
В докладе также предоставлены данные о наименьших средних пенсиях по старости. Как выяснилось, их получают жители Республики Дагестан (12,9 тысяч рублей), Калмыкии (13,5 тысяч рублей) и Кабардино-Балкарской Республики (12,7 тысяч рублей).
На 1 января 2021 года 25,2% населения России находились в возрасте старше трудоспособного, отметили в министерстве.
Как заявил в середине июня Росстат, самые большие пенсии в России полагаются государственным гражданским служащим. По состоянию на 1 января средняя сумма пенсии госслужащих достигла 22 792 рублей. Средняя сумма пенсии в целом составила 15 744 рубля, а средняя сумма пенсии по старости — 16 790 рублей.
С 1 июля отменяется возможность перевода пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через «Почту России», оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.
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