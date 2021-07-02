Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями

В докладе также предоставлены данные о наименьших средних пенсиях по старости. Как выяснилось, их получают жители Республики Дагестан (12,9 тысяч рублей), Калмыкии (13,5 тысяч рублей) и Кабардино-Балкарской Республики (12,7 тысяч рублей).