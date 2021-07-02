Стартапы дня: зарабатываем на генной терапии и обуви для зумеров

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

PhorMed: генная терапия против страшных болезней

Видео дня

Портал InvestorPlace рассказал о стартапе PhorMed, который обещает генную терапию, способную помочь при лимфоме Ходжкина, болезни Паркинсона и даже против вирусов (включая COVID-19).

Препарат PhorMed под названием RP-323 прошел первую фазу клинических испытаний, сейчас компания сосредоточена на завершении второй фазы. RP-323 занимается «ремонтом» поврежденных или мутировавших клеток. Препарат будет вводиться внутривенно (капельно) в рамках амбулаторного лечения.

Ожидается, что только рынок препаратов для лечения лимфомы Ходжкина к 2024 году достигнет 1,4 миллиарда долларов, а рынок препаратов против COVID-19 еще предстоит оценить.

Стартап привлек на StartEngine почти 1,5 миллиона долларов от 2 728 инвесторов. Минимальная инвестиция составляет 250 долларов, стоимость компании оценивается в 39 миллионов.

Season Three Inc.: одежда и обувь для миллениалов и зумеров

В стартапе Season Three Inc. считают, что существующая одежда и обувь для активного отдыха устарела и не подходит для молодого многоэтнического поколения. В Season Three решили это исправить и создали Ansel - обновленный вариант классических европейских походных ботинок.

«Эта обувь достаточно прочна для похода, достаточно изысканна для музея и удобна, как пара кроссовок», - заявляют в компании.

Ботинки имеют водонепроницаемое покрытие и материал, регулирующий температуру, цельная подкладка из мериносовой шерсти сочетается в них с итальянской кожей. Продажи Ansel стартовали в феврале 2020 года, к декабрю 2020-го объем продаж составил более 140 тысяч долларов.

Компания привлекла на платформе Republic почти 93 тысячи долларов от 170 инвесторов, минимальное вложение - сто долларов.

LUPii: бобы люпина вместо сои и гороха

Стартап LUPii предлагает заменить привычную продукцию из сои, гороха и нута бобами люпина, которые компания называет «одним из лучших источников белка на планете». Стартап выпускает Lupii Bars - веганские протеиновые батончики из этих бобов.

Батончики доступны в четырех разных вкусах, они не содержат глютена и продаются по цене 2,99 доллара за штуку.

«Сегодня люди вынуждены выбирать между животным белком, переработанным растительным белком или имитацией мяса. Во всех трех вариантах приходится идти на компромиссы, связанные со здоровьем и окружающей средой», - заявляют в компании.

В LUPii рассказали, что люпины улучшают общее состояние почвы и восстанавливают почвы с дефицитом питательных веществ. Кроме того, они легко адаптируются к различным климатическим условиям и не требуют большого количества воды для роста.