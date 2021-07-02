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Эксперт предостерег от оплаты картой в интернет-магазине

Лера Букина
2 часа назад
Существует большое количество сайтов, на которых нельзя вводить личные данные карты для покупки товаров из-за мошенничества. Об этом агентству «Прайм» заявил директор по развитию Ecwid в России Владимир Тарасов.
Эксперт предостерег от оплаты картой в интернет-магазине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Важно по максимуму контролировать все операции в интернете – в этом помогут СМС и push-оповещения, лимиты на траты в сутки или в месяц, особенно внимательно нужно следить за банковскими данными и персональной информацией», — отметил эксперт.
Также нужно делать выбор в пользу оплаты банковской картой напрямую, а не перевода средств на интернет-кошельки, которые являются мишенью злоумышленников.
Привязывать карту к сайту можно только на проверенных ресурсах, подсказал специалист. Покупателям следует воздержаться от ввода данных карты на незащищенных сайтах – сайты оплаты обязательно должны содержать знак «замочка» в адресной строке, отметил Тарасов.
Он также предостерег от ввода данных карты на сайтах, которые не содержат отметки MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept.
«Логотипы этих программ гарантируют соблюдение технологии 3D Secure, а значит, сохранность ваших данных», — пояснил Тарасов.
Нельзя называть любую дополнительную информацию, кроме той, что необходима для проведения платежа, заявил специалист. Речь идет о кодовых словах, пароле к интернет-банку, цифрах кода из пришедшего СМС.
Можно также подумать о том, чтобы приобрести отдельную карту для совершения покупок в интернете.
Как заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер, восстановление экономической активности стало драйвером активизации мошенников – «социальных инженеров», которые крадут средства граждан, предлагая оформить беспроцентный кредит.
Личный счет,Михаил Бернер,Владимир Тарасов,Visa,
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