В чужом кармане: сколько зарабатывает машинист локомотива

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

34-летний Евгений Р. в последние полтора года - машинист электропоезда в Московской области. После школы Евгений отправился в армию, затем несколько лет отработал на заводе и решил снова учиться - пошел в колледж и получил образование в области эксплуатации подвижного состава железных дорог.

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«Если человек любит выпить или все праздники отмечать, эта работа не для него, потому что график ненормированный, постоянно выпадает и на выходные, и на праздники. Не все могут привыкнуть к дикому шуму, запаху солярки, а медкомиссия у нас космонавтская: не прошел - списали. Еще перед каждой сменой тест на алкоголь, если хоть чуть-чуть найдут, работу потеряешь. Кстати, одной учебы машинисту недостаточно, после нее еще нужно получить права на вождение поезда», - рассказывает Евгений.

Для трудоустройства на вакансию Евгения требуется образование не ниже среднего, документ о присвоении профессии «машинист электропоезда», свидетельство о праве управления электропоездом и опыт работы от года.

Евгений получает около 90 000 рублей (в вакансии была указана планка до 125 тысяч, доход зависит от отработанного времени и квалификации).

«Один из моментов, который мне особенно нравится, что можно развиваться, учиться за счет компании, повышать свой класс. Получишь высший класс - сможешь водить «Сапсан», там доходы уже на порядок выше», - отмечает Евгений.

Компания предоставляет Евгению ДМС, также ему компенсируют проезд по железной дороге к месту работы и обратно (плюс компенсация проезда к месту отдыха и домой).

«В ночные смены работается непросто и в непогоду случаются проблемы. На такой работе не расслабишься, постоянно контролируешь узлы и оборудование локомотива, температурный режим, должностных инструкций много. Но зарплату платят вовремя и коллектив хороший. Пока здоровье позволяет мне такие нагрузки и я доволен», - говорит Евгений.

Евгений живет с женой и пятилетней дочерью в двухкомнатной квартире, доставшейся от родственников. Его семья копит на новое жилье попросторнее.

Примерные траты Евгения (в месяц):

На продукты - до 20 000 рублей

На дошкольные занятия дочери - до 10 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - до 7 000 рублей

На отдых (кино/развлечения с дочерью) - до 5 000 рублей

На хозтовары и небольшие спонтанные покупки - до 4 000 рублей

На общественный транспорт - до 3 000 рублей

На интернет/мобильную связь для всей семьи - 2 500 рублей