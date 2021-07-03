В счет долгов: у кого отберут единственное жилье

Ранее Конституционный суд РФ напомнил, что запрет на изъятие единственного жилья должников распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь. При этом КС России оговорил, что должник в любом случае не должен остаться без жилья, «пригодного для проживания его самого и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают».