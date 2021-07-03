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В счет долгов: у кого отберут единственное жилье

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Единственное жилье у должника могут забрать, если сумма долга сопоставима со стоимостью квартиры или дома. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов.
В счет долгов: у кого отберут единственное жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Конституционный суд РФ напомнил, что запрет на изъятие единственного жилья должников распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь. При этом КС России оговорил, что должник в любом случае не должен остаться без жилья, «пригодного для проживания его самого и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают».
По словам Олега Сухова, единственную жилплощадь могут продать с торгов только при условии, что ее рыночная стоимость сопоставима долгу.
«То есть, если у вас долг, условно, 500 тысяч рублей, а квартира стоит 5 млн, то, конечно, квартиру с торгов продать невозможно. Если ваш долг 10 млн, квартира стоит 10 млн, то, конечно, она пойдет в счет взыскания этих долгов», - заявил юрист.
Президент Гильдии юристов рынка недвижимости также отметил, что такое развитие событий вполне вероятно, даже если у должника нет иного имущества, и если квартира не была в залоге.
Личный счет,Олег Сухов,Радиостанция "Говорит Москва",
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