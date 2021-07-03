В счет долгов: у кого отберут единственное жилье

Ранее Конституционный суд РФ напомнил, что запрет на изъятие единственного жилья должников распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь. При этом КС России оговорил, что должник в любом случае не должен остаться без жилья, «пригодного для проживания его самого и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают».
По словам Олега Сухова, единственную жилплощадь могут продать с торгов только при условии, что ее рыночная стоимость сопоставима долгу.
Президент Гильдии юристов рынка недвижимости также отметил, что такое развитие событий вполне вероятно, даже если у должника нет иного имущества, и если квартира не была в залоге.