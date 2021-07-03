Назван способ снизить платежи за квартиру

Россияне могут самостоятельно определять размер взносов за жилищные услуги на общих собраниях собственников. Этот способ снизить суммы в счетах за квартиру назвала URA.RU председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
Фото: Иван Водопьянов / КоммерсантъИван Водопьянов / Коммерсантъ
Как отметила парламентарий, собственники на общем собрании определяют размер платы за некоторые услуги. Это, в частности, плата за управление домом, содержание общего имущества, текущий ремонт, обслуживание лифтов, уборку, уход за зелеными насаждениями и так далее.
«Есть возможность сэкономить, но только не за счет того, чтобы в плохом состоянии жилищный фонд находился. Самим жителям это не понравится», — заявила Хованская.