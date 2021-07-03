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Ради повышения пенсий: В России предложили ввести новый налог

Елена Прошина
2 часа назад
Целевой «пенсионный» налог на добычу полезных ископаемых в России мог бы стать источником средств для увеличения пенсий. Такое мнение экс-главы Верховного совета РФ, завкафедрой мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслана Хасбулатова публикует издание URA.ru.
Ради повышения пенсий: В России предложили ввести новый налог
Фото: ТАССТАСС
«Все жалуются, что у Пенсионного фонда мало источников дохода. И если установить небольшой налог, ренту с добычи полезных ископаемых (нефть, газ, лес, руды и прочее) и целевым образом направлять его в ПФР, Пенсионный фонд имел бы постоянный источник дохода», - считает Хазбулатов.
Он полагает, что в случае реализации подобного механизма граждане России косвенно стали бы собственником недр. Такой шаг позволил бы повысить пенсии и не проводить пенсионную реформу 2018 года, в ходе которой было начато повышение пенсионного возраста. Для женщин он постепенно увеличится с 55 до 60 лет, а для мужчин он вырастет с 60 до 65 лет.
Напомним, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) уплачивается в общий федеральный бюджет. На данный момент НДПИ при добыче, например, нефти составляет 17,565 рублей за тонну. В бюджете РФ на 2021 год суммарный сбор нефтяного НДПИ запланирован на уровне 4,313 трлн рублей.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,РИА Ura.ru,
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