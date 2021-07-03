Ради повышения пенсий: В России предложили ввести новый налог

Он полагает, что в случае реализации подобного механизма граждане России косвенно стали бы собственником недр. Такой шаг позволил бы повысить пенсии и не проводить пенсионную реформу 2018 года, в ходе которой было начато повышение пенсионного возраста. Для женщин он постепенно увеличится с 55 до 60 лет, а для мужчин он вырастет с 60 до 65 лет.