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Назван способ увеличить пенсии за счет нового налога

Прайм
1 час назад
Введение нового налога на добычу полезных ископаемых и зачисление этих денег в Пенсионный фонд России (ПФР) поспособствовали бы повышению пенсий россиян, заявил в беседе URA.ru завкафедрой мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов.
Эксперт предложил увеличить пенсии за счет налога
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Собеседник издания отметил, что такое предложение актуально с учетом продолжающегося роста цен на углеводороды в мире.
"И если установить небольшой налог, ренту с добычи полезных ископаемых и целевым образом направлять его в ПФР, он имел бы постоянный источник дохода Можно было бы повысить пенсии, и отменить пенсионную реформу 2018 года", — отметил Хасбулатов.
Личный счет,Руслан Хасбулатов,Пенсионный фонд РФ,
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