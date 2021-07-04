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Делягин: Миллионы россиян скоро окажутся «кинутыми на деньги»

Елена Прошина
1 час назад
Множество россиян, пристрастившихся в последнее время к игре на бирже, ждут крупные финансовые потери, считает доктор экономических наук, известный российский экономист Михаил Делягин. Его слова приводит DEITA.RU.
Делягин: Миллионы россиян скоро окажутся «кинутыми на деньги»
Фото: ТАССТАСС
«Игра на финансовом рынке в основном сейчас ведется новичками, которые не сравнятся по опыту с профессионалами. Количество новых зарегистрированных игроков на Московской бирже бьет рекорды. Многие россияне рискуют не свои накоплениями, а средствами, взятыми в кредит», - считает Делягин.
На фоне этого ажиотажа, возникшего в условиях социально-экономической и общественно-политической турбулентности, Делягин видит явные признаки надвигающегося нового глобального экономического кризиса.
Экономист уверен, что в случае обрушения рынка, которое скорее всего произойдет из-за масштабности грядущего потрясения, большинство акций сильно подешевеют. В результате, по его словам, «кинутыми на деньги» останутся миллионы самых обычных граждан, решивших в свое время заработать легкие деньги на бирже. Их средства, считает Делягин, фактически превратятся в дым из-за неминуемого биржевого обвала.
Личный счет,Михаил Делягин,Московская биржа,РИА "Дейта",
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