Делягин: Миллионы россиян скоро окажутся «кинутыми на деньги»

На фоне этого ажиотажа, возникшего в условиях социально-экономической и общественно-политической турбулентности, Делягин видит явные признаки надвигающегося нового глобального экономического кризиса.

Экономист уверен, что в случае обрушения рынка, которое скорее всего произойдет из-за масштабности грядущего потрясения, большинство акций сильно подешевеют. В результате, по его словам, «кинутыми на деньги» останутся миллионы самых обычных граждан, решивших в свое время заработать легкие деньги на бирже. Их средства, считает Делягин, фактически превратятся в дым из-за неминуемого биржевого обвала.