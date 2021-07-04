Бизнес предложил заменить мигрантов россиянами

Виктор Линник , президент «Мираторга» , в интервью телеканалу РБК предложил значительно урезать квоты на привлечение мигрантов в Россию. По мнению бизнесмена, это поможет решить проблему низких зарплат в России. Когда страна ввозит трудовых мигрантов, стоимость рабочей силы дешевеет, пояснил Линник:

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«Конечно, когда наши трудовые ресурсы, наши россияне должны конкурировать с трудовыми мигрантами из других стран, если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут. Должна быть высокая зарплата. Когда мы ввозим неограниченно дешевую рабочую силу, мигрантов сюда, соответственно мы создаем несправедливую конкуренцию для россиян».

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Виктор Линник также сказал, что в самом «Мираторге» работают от ста до двухсот иностранцев, но это специалисты, чей уровень зарплат — 4-5 тысяч евро в месяц. По его словам, для таких мигрантов надо, наоборот, снимать все барьеры, потому что сейчас, чтобы привезти и оформить высокооплачиваемого сотрудника из-за рубежа, нужно потратить два месяца. Business FM опросила участников рынка из разных сфер — поможет ли, по их мнению, сокращение квот вырасти зарплатам и придут ли россияне на место мигрантов.

Председатель агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья Владимир Акатьев категорически с этим тезисом не согласен:

— У нас было на работах 22 человека, четыре человека уехали, а 18 остались. Если бы они уехали, то наши не пришли бы все равно.

— Почему вы так думаете?

— А нет таких работников, я живу и работаю, у меня здесь в Московской области и в Пензенской области, нет рабочих, которые могли бы работать в сельском хозяйстве на погрузочно-разгрузочных работах, грузчиков, короче говоря. Даже если зарплаты поднять, нет таких работников, которые бы в таких тяжелых условиях грузили бы картошку.

— То есть вообще на эти работах у вас заняты только мигранты?

— Да, только, сто процентов.

— Такая идея: чтобы в России уровень зарплат подняли, нужно урезать квоту на мигрантов. Если действительно урежут квоту?

— Нет, беда будет большая. Никто на их место не придет.

Генеральный директор компании «Ремтрубсервис» Дмитрий Бавин согласен с Линником — в случае урезания квот зарплаты вырастут и россияне придут, но не сразу:

— Поднимутся зарплаты, потому что там меньше народу, и будет спрос, будет спрос — будет предложение. Это математика, это все просто.

— Если мы говорим именно о трудовых мигрантах, которые работают на стройках, выполняют простую физическую работу?

— Да.

— Они уехали, и на их места россияне пришли?

— Не много, но какие-то люди приходят.

— Но полноценно все равно не заменили?

— Нет, пока сложно. Допустим, если этот рынок был насыщен на протяжении 15-20 лет, и в один миг все мигранты уехали, образно, и вы хотите, за полгода или за год чтобы на их места пришли другие люди? Это тяжело. Если так будет продолжаться, то в течение двух-трех лет, я думаю, шансы есть, что россияне пойдут. Потому что на самом деле цены поднимаются на работы так, как и на материалы, и россияне уже да, звонят спрашивают, хотят устроиться.

— А сейчас, если соотношение россиян и мигрантов смотреть, пока что мигрантов больше?

— Само собой больше. На самом деле это минус правительства. Убили все в свое время СПТУ строительные, и люди побежали в коммерческие предприятия, а строителей нет. Все строительство в Москве было основано на том, что будут работать трудовые мигранты. И только благодаря этой пандемии люди поняли, что рабочих рук россиян очень мало. Все равно, свято место пусто не бывает. Если урежут квоту на мигрантов, и их будет меньше, то на эти места будут приходить россияне».

Руководитель «Союза курьеров России» Иван Вайсс отмечает, что хоть и доля мигрантов высока, молодые россияне охотно идут в курьеры:

— Часть мигрантов уезжает, какая-то в это время приезжает, часть россиян приходит на работу, часть уходит, то есть это постоянное броуновское движение.

— Кто-то говорит, что, несмотря на высокие зарплаты, россияне все равно не приходят в сферу, не хотят они работать курьерами.

— Нет, это неправда, потому что очень много молодежи работает в сфере доставки, отличная возможность для молодых заработать на свои потребности. Достаточно легко устроиться на такую работу, достаточно легко планировать свой график, и увеличилось количество молодежи, россиян.

— Если квоту урежут на мигрантов, смогут ли граждане России их заменить, или не будет хватать курьеров?

— Здесь вопрос несколько иначе: должны ли будут россияне заменить? Отток мигрантов из отрасли не означает приток россиян в отрасль. Кто не хотел идти работать курьером, тот и не пойдет. И от того, что какие-то мигранты откуда-то уехали, это на этого человека никак не повлияет. Да, будет ощущаться некий недостаток в отрасли, у каждого конкретного курьера будет больше заказов на единицу времени».