Названы вакансии на удаленке с зарплатой до ₽300 тысяч

Сервис для поиска работы "Работа.ру" составил июльский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой: его возглавила вакансия менеджера по продукту с зарплатой до 300 тысяч рублей, предлагаемая агрегатором страховых услуг, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

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В обязанности сотрудника входит работа над стратегией компании, создание команды, улучшение функционала сервиса, расширение ассортимента продуктов. Для успешного трудоустройства от соискателя требуется опыт работы от 2 лет на должности Project Manager или Product Owner, понимание особенностей web-разработки, опыт подбора персонала и создания интерфейсов.

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Традиционно удаленную работу с высоким заработком предлагают специалистам в сфере IT. Например, Backend-разработчик с опытом работы от 3 лет может получать от 280 тысяч рублей в месяц, ведущий специалист по защите информации с опытом работы от 2 лет — до 210 тысяч рублей в месяц. Также в базе сервиса вакансия Lead/Senior Frontend-разработчика для работы с микросервисной архитектурой, которому предлагают от 200 тысяч рублей в месяц.

Из других сфер для удаленной работы требуется менеджер по массовому подбору персонала на вахту. Специалисту предстоит осуществлять круглогодичный подбор персонала на рабочие специальности, самостоятельно подбирать кандидатов и проводить первичные телефонные собеседования. Работодатель готов предложить будущему сотрудники зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. Столько же может зарабатывать менеджер по оптовым продажам с опытом работы от года, однако эта работа предполагает оклад и процент с личных продаж.

Транспортная компания ищет диспетчера, которому готова платить от 180 тысяч рублей в месяц. Кандидату нужно иметь опыт работы на аналогичной должности, уметь пользоваться базовыми программами на ПК и ГЛОНАСС. До 150 тысяч рублей в месяц может зарабатывать Marketing Team Lead. Кандидату на эту должность предстоит взять на себя реализацию стратегии продвижения компании и позиционирования ее продуктов, проведение маркетинговых исследований и контроль за ведением социальных сетей.