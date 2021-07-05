Начинающих инвесторов предостерегли от «самой большой ошибки»

В попытках сберечь и приумножить свои средства начинающий инвестор рискует совершить самую большую ошибку – вложить большую часть капитала в высокорисковые инструменты инвестирования. Об этом агентству «Прайм» сообщил основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Он не считает целесообразным рассчитывать на удачливость или хорошее инвестиционное чутье, особенно при желании длительное время заниматься инвестициями.

С точки зрения долгосрочного инвестирования начинающему инвестору следует иметь диверсифицированный портфель, который будет сбалансирован по уровню риска, считает Сидоров. Именно благодаря подобному

распределению инвестиций можно защитить вложения от негативных воздействий, таких как девальвация рубля, обвал фондовых рынков и других.

«Для формирования портфеля с хорошей диверсификацией в нем должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам. Например, акции российских компаний, компаний США, облигации, биржевые фонды — ETF, БПИФ, золото и другие валютные инвестиции», – подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, современные инвесторы начали обогащать портфель криптовалютой, однако они могут по праву считаться самым рисковым активом в связи с высокой волатильностью.