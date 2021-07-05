Налоговая будет блокировать счета россиян по новым правилам

В России с 1 июля вступили в силу новые правила, предусматривающие блокировку счетов по решению налоговых органов . О сути новых мер, и чем они грозят налогоплательщикам сообщает ИА DEITA.RU.

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Так, с одной стороны, были введены ряд послаблений. Например, увеличили период минимальной просрочки срока сдачи отчетности по налогам и страховым взносам - с 10 до 20 рабочих дней. В ситуации, если налогоплательщик не решит проблему за 20 дней, ИФНС приостановит операции по счетам.

Помимо этого, теперь инспекторы налоговой службы получили право не позднее чем за две недели до срока блокировки направлять уведомления, где будет указано, что компания не выполнила свои обязанности по сдаче декларации или расчету. Но, в соответствии с положениями Налогового кодекса, эта мера для налоговой службы - право, а не обязанность.

Необходимо подчеркнуть, что с 1 июля увеличился риск блокировки счетов, поскольку у ИФНС возникло право признания налоговой отчетности не представленной – например, если документ подписал тот, у кого такие полномочия отсутствуют.