Стартапы дня: зарабатываем на виртуальной тактильности и купальниках

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Ultrahaptics: имитация тактильных ощущений

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Портал «Стартап дня» рассказал о компании Ultrahaptics, разрабатывающей технологию для имитации тактильных ощущений.

Устройство, которое создает компания, встраивается в разные поверхности. С помощью камеры оно снимает окружающее пространство и генерирует ультразвуковые волны при приближении руки. Удар волн по ладони создает иллюзию осязания.

Применять устройство планируют для создания еще более реалистичных VR-игр, для взаимодействия с бытовой техникой и автомобилем. У стартапа уже есть контракты о партнерстве с автопроизводителями, некоторые из них будут тестировать виртуальное осязание.

Ultrahaptics привлек около 40 миллионов долларов инвестиций за три года существования.

Actipulse Neuroscience: нейромодуляционное лечение депрессии

Стартап Actipulse Neuroscience запатентовал медицинское устройство для нейромодуляционного лечения депрессивного расстройства. Пока аппарат применяют только в больницах, но к третьему кварталу 2023 года его планируют продавать для использования в домашних условиях.

По данным Actipulse Neuroscience, от депрессии в мире страдают более 264 миллионов человек всех возрастов. Пандемия коронавируса усугубила эту ситуацию. Actipulse приводит показательную статистику: в США в результате самоубийств каждый год умирает больше военнослужащих, чем погибло в Афганистане и Ираке.

Неинвазивная стимуляция мозга (или нейромодуляция) используется для безболезненного и нефармакологического лечения пациентов, которые либо устойчивы к психиатрическим препаратам, либо страдают от умеренных или тяжелых побочных эффектов. Технология нейромодуляции Actipulse основана на принципах транскраниальной магнитной стимуляции (позволяет стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов), которая была впервые одобрена в США для лечения депрессии в 2008 году.

В аппарате Actipulse используются высокочастотные и низкоинтенсивные магнитные импульсы для достижения терапевтического эффекта. Компания спроектировала и изготовила небольшое по размеру и несложное в использовании устройство в виде шлема, с которым могут работать все медики, а не только прошедшие специальное обучение врачи.

В компании отмечают, что пациентам потребуется 60 сеансов стимуляции длительностью 45 минут (во время сеанса можно читать или смотреть телевизор). В компании утверждают, что к июню 2021 года устройство помогло более чем десяти тысячам пациентов.

На платформе Republic стартап привлек 5600 долларов от девяти инвесторов. Минимальное вложение - сто долларов.

Breezy Swimwear: купальники для любого тела

Стартап Breezy Swimwear запустил онлайн-платформу для продажи купальников и пляжных аксессуаров. Компания стремится создавать доступную продукцию, подходящую для любого телосложения, и предлагает оригинальные решения (к примеру, купальник, меняющий цвет при контакте с водой).

Объем мирового рынка купальных костюмов составляет 23 миллиарда долларов, а к 2025 году он должен превысить 29 миллиардов.

Breezy решил завоевать этот рынок с помощью программы членства (платная подписка), которая позволяет членам сэкономить более 70 процентов на новинках. Также компании есть система поощрения за публикацию фото в купальниках Breezy в соцсетях. Пока стартап предлагает только товары для женщин, но к 2022 году начнет продавать шляпы, солнцезащитные очки и мужские плавки.