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«Под матрас»: россияне запасаются купюрами в ₽2000 и ₽5000

Лера Букина
31 минуту назад
В Банк России стали более активно возвращаться купюры низких номиналов, до 1000 рублей включительно. Об этом в интервью «Известиям» сообщил заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.
«Под матрас»: россияне запасаются купюрами в ₽2000 и ₽5000
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Что касается банкнот номиналами 5000 и 2000 рублей, то они возвращаются в платежный оборот меньше, отметил он. Это свидетельствует о том, что россияне в них хранят свои сбережения.
По словам Алексеева, такой тренд стал более заметен в период пандемии. Он наблюдается и сейчас, указал он.
Как сообщил заместитель председателя ЦБ, спрос на наличные деньги в целом остается высоким. Самыми востребованными остаются банкноты высоких номиналов.
Алексеев подчеркнул, что до 36% россиян хранят свои сбережения в виде наличных. Он также отметил ежедневный рост общего объема наличной денежной массы.
«Нетрудно предположить (и это подтверждается статистическими данными, которые мы представляем в наших годовых отчетах), что доля банкнот высоких номиналов, прежде всего 5000, вырастет», — сообщил Алексеев.
Как заявил на днях Михаил Алексеев, существует большая вероятность того, что на обновленной купюре достоинством в 1000 рублей можно будет увидеть Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья: собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. Модифицированная банкнота в 5000 рублей может быть украшена екатеринбургской Плотинкой (Плотина Городского пруда на реке Исеть) и Домом Севастьянова, поскольку эти символы предварительно набрали самое большое количество оценок экспертных групп Банка России. Как сообщил Алексеев, в ближайшее время эксперты окончательно определятся со своими предложениями для совета директоров ЦБ.
Личный счет,Михаил Алексеев,Александр Невский,Центральный банк России,газета "Известия",
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