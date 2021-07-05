«Под матрас»: россияне запасаются купюрами в ₽2000 и ₽5000

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Что касается банкнот номиналами 5000 и 2000 рублей, то они возвращаются в платежный оборот меньше, отметил он. Это свидетельствует о том, что россияне в них хранят свои сбережения.

По словам Алексеева, такой тренд стал более заметен в период пандемии. Он наблюдается и сейчас, указал он.

Как сообщил заместитель председателя ЦБ, спрос на наличные деньги в целом остается высоким. Самыми востребованными остаются банкноты высоких номиналов.

Алексеев подчеркнул, что до 36% россиян хранят свои сбережения в виде наличных. Он также отметил ежедневный рост общего объема наличной денежной массы.

«Нетрудно предположить (и это подтверждается статистическими данными, которые мы представляем в наших годовых отчетах), что доля банкнот высоких номиналов, прежде всего 5000, вырастет», — сообщил Алексеев.