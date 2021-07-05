«Под матрас»: россияне запасаются купюрами в ₽2000 и ₽5000

Как заявил на днях Михаил Алексеев, существует большая вероятность того, что на обновленной купюре достоинством в 1000 рублей можно будет увидеть Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья: собор Александра Невского
, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. Модифицированная банкнота в 5000 рублей может быть украшена екатеринбургской Плотинкой (Плотина Городского пруда на реке Исеть) и Домом Севастьянова, поскольку эти символы предварительно набрали самое большое количество оценок экспертных групп Банка России. Как сообщил Алексеев, в ближайшее время эксперты окончательно определятся со своими предложениями для совета директоров ЦБ.