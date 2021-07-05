Названы вакансии на удаленке с зарплатой до ₽300 тысяч

Вакансия менеджера по продукту с зарплатой до 300 тысяч рублей стала самым высокооплачиваемым предложением июля с удаленной работой. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для поиска работы «Работа.ру».
Сотруднику нужно будет работать над стратегией компании, создавать команду, улучшать функционал сервиса, расширять ассортимент продуктов.
Удаленная работа с высоким доходом предлагается традиционно специалистам в сфере IT. В частности, backend-разработчику с опытом работы от трех лет могут платить от 280 тысяч рублей в месяц, ведущему специалисту по защите информации с опытом работы от двух лет — до 210 тысяч рублей в месяц.
Есть также в базе сервиса вакансия Lead/Senior frontend-разработчика для работы с микросервисной архитектурой. Кандидат может получать от 200 тысяч рублей в месяц.
Также менеджеру по массовому подбору персонала на вахту готовы платить до 200 тысяч рублей. Такие же деньги может получать и менеджер по оптовым продажам с опытом работы от года, но эта вакансия подразумевает оклад и процент с личных продаж.
Транспортная компания находится в поисках диспетчера. Он может рассчитывать на зарплату в размере 180 тысяч рублей в месяц и более. 150 тысяч рублей в месяц готовы платить Marketing Team Lead.
До 130 тысяч рублей в месяц может получать специалист по контекстной рекламе в компании по производству детских деревянных развивающих игрушек.
Недавно аналитики «Сбера»
оценили траты россиян на товары для «удаленки» из-за COVID-19 в 115 тысяч рублей. Перекусы во время рабочего дня удаленного сотрудника оценены в 2,1 тысячи рублей в неделю. На эти средства можно купить сэндвичи, чай и кофе, бананы, орехи и воду.