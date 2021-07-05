Названы вакансии на удаленке с зарплатой до ₽300 тысяч

Вакансия менеджера по продукту с зарплатой до 300 тысяч рублей стала самым высокооплачиваемым предложением июля с удаленной работой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для поиска работы «Работа.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

Сотруднику нужно будет работать над стратегией компании, создавать команду, улучшать функционал сервиса, расширять ассортимент продуктов.

Удаленная работа с высоким доходом предлагается традиционно специалистам в сфере IT. В частности, backend-разработчику с опытом работы от трех лет могут платить от 280 тысяч рублей в месяц, ведущему специалисту по защите информации с опытом работы от двух лет — до 210 тысяч рублей в месяц.

Есть также в базе сервиса вакансия Lead/Senior frontend-разработчика для работы с микросервисной архитектурой. Кандидат может получать от 200 тысяч рублей в месяц.

Также менеджеру по массовому подбору персонала на вахту готовы платить до 200 тысяч рублей. Такие же деньги может получать и менеджер по оптовым продажам с опытом работы от года, но эта вакансия подразумевает оклад и процент с личных продаж.

Транспортная компания находится в поисках диспетчера. Он может рассчитывать на зарплату в размере 180 тысяч рублей в месяц и более. 150 тысяч рублей в месяц готовы платить Marketing Team Lead.

До 130 тысяч рублей в месяц может получать специалист по контекстной рекламе в компании по производству детских деревянных развивающих игрушек.