Пенсионерам положена прибавка за советский стаж

Многие пенсионеры могут рассчитывать на существенные прибавки за трудовой стаж. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.

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Речь идет о гражданах, которые заработали свой стаж еще в советские времена.

Таких пенсионеров ждет прибавка в 10% от расчетного пенсионного капитала. Под эти меры подпадают все российские пенсионеры, имеющие стаж до 2002 года.

Гражданам, которые прекратили свой стаж еще до 1991 года, начислят дополнительно один процент за каждый отработанный год.

В Пенсионном фонде указали на отсутствие ограничений при учете советского стажа.

«Информация о трудовом стаже поступает в Пенсионный фонд от работодателей. Вы можете проверить, добросовестно ли Ваши работодатели представляли сведения в ПФР, ознакомившись со своим "пенсионным" счетом», – заявили специалисты ПФР