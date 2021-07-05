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Пенсионерам положена прибавка за советский стаж

Лера Букина
1 час назад
Многие пенсионеры могут рассчитывать на существенные прибавки за трудовой стаж. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.
Пенсионерам положена прибавка за советский стаж
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет о гражданах, которые заработали свой стаж еще в советские времена.
Таких пенсионеров ждет прибавка в 10% от расчетного пенсионного капитала. Под эти меры подпадают все российские пенсионеры, имеющие стаж до 2002 года.
Гражданам, которые прекратили свой стаж еще до 1991 года, начислят дополнительно один процент за каждый отработанный год.
В Пенсионном фонде указали на отсутствие ограничений при учете советского стажа.
«Информация о трудовом стаже поступает в Пенсионный фонд от работодателей. Вы можете проверить, добросовестно ли Ваши работодатели представляли сведения в ПФР, ознакомившись со своим "пенсионным" счетом», – заявили специалисты ПФР
С 1 июля прекращены начисления пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через «Почту России», оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.
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