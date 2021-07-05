В чужом кармане: сколько зарабатывает тату-мастер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 35-летний тату-мастер Александр М., работающий в одном из московских салонов.

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«Я всегда хорошо рисовал, но мыслей идти в художку, как-то реализоваться в этом не было. Закончил 11 классов, чем заняться, не знал, пошел в армию. Там и начал бить татуировки, все делалось на самопале, качество ужасное, но штук десять я набил и последние неплохие вышли. После службы я был разнорабочим в компании у дяди и продолжал бить тату, сначала друзьям бесплатно, потом и друзьям друзей за символические деньги - пару тысяч», - рассказывает Александр.

Большинство татуировщиков, по словам Александра, - самоучки. Некоторые учились у опытных мастеров и платили за это, но таких Александр встречал реже. Начинающему мастеру, по его словам, потребуется как минимум 30 тысяч рублей - для покупки самой дешевой машинки, необходимых материалов и расходников.

«Очень круто, что ты не зависишь от каких-то бумажек, дипломов, полученных ради галочки. Здесь важно только твое портфолио, сейчас им по сути является страница в Instagram. И клиенты, и работодатели-салоны приходят к тебе благодаря соцсетям», - отмечает Александр.

Долгое время он работал у себя или приезжал к клиентам домой. Его жене не нравилось, что домой постоянно приходят незнакомцы, а ездить по городу было неудобно - Александр не водит машину. Поэтому год назад он решил устроиться в салон, который открыл знакомый мастер.

«Никакого оклада, конечно, нет, сколько клиентов - столько и заработаешь. Сначала в салон в основном приходили мои постоянные клиенты или их знакомые по сарафанному радио, через полгода мы раскрутились, реклама сделала свое дело, теперь приходит много новых людей. Владелец салона очень серьезно тратится, покупает лучшие расходники, проходим медосмотры в частных клиниках за счет салона, а недавно нам подарили курс по физиологии, особенностях кожи», - говорит Александр.

Салон забирает 35 процентов от суммы, которую платит клиент (часть уходит на расходники). В месяц Александр зарабатывает 120 000 - 150 000 рублей, стоимость его работ начинается от 8 000 рублей.

Александр живет вместе с женой и дочерью-первоклассницей, они снимают двухкомнатную квартиру и планируют купить собственное жилье.

Примерные траты Александра (в месяц):

На аренду квартиры (с коммунальными платежами) - 45 000 рублей

На продукты и фастфуд - до 25 000 рублей

На отдых (кино/бары/развлечения в ТЦ для дочери) - до 15 000 рублей

На нужды дочери (одежда, игрушки, дополнительный английский) - 10 000 рублей

На общественный транспорт/такси - до 7 000 рублей

На хозтовары - до 5 000 рублей

На интернет/мобильную связь для всей семьи - 1 500 рублей