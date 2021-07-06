В КПРФ предложили освободить пенсионеров от налога с процентов по вкладам

Фото: РИА Новости РИА Новости

С 2021 года в России начинают действовать новые правила налогообложения дохода физических лиц, полученного от депозитов. Превышение дохода в 42,5 тысячи рублей будет облагаться НДФЛ в размере 13%.

По мнению коммунистов, в новом налогообложении не учтены интересы «социально-слабых групп населения», таких как неработающие пенсионеры.

«С выходом на пенсию неработающий пенсионер больше не имеет трудовых доходов и, как следствие, возможности продолжать создавать накопления. В этих условиях потеря даже трех тысяч рублей в год будет для него ощутимой. В этой связи законопроектом предлагается освободить неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам», - говорится в пояснительной записке.

При этом авторы инициативы подчеркивают, что не облагаться налогом должны доходы «не превышающие за налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, установленного для пенсионеров на соответствующий год».

Такое ограничение, по мнению парламентариев, позволит избежать возможных злоупотреблений в виде оформления больших вкладов на пенсионеров.

В свою очередь в правительстве инициативу коммунистов не поддержали. В заключении кабинета министров напоминается, что новые правила вступили в силу только 1 января и практика применения пока отсутствует.