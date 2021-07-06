Достали из «кубышки»: пенсии россиян вырастут до 20 тысяч

Теперь проект по увеличению выплат пенсионерам должны согласовать в правительстве и утвердить в Госдуме

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Средний размер пенсии по старости в России превысит 20 тысяч рублей к 2024 году. Информация об этом содержится в документах трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, опубликованных на сайте Пенсионного фонда.

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Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году -19 399 рублей, в 2024 году — 20 388 рублей. Индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023 году — 5,6%, а в 2024-м — 5,5%. При этом корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов не запланирована.

Что же касается социальных пенсий, которые могут назначаться по инвалидности, а также тем, у кого нет страхового стажа, они будут примерно в два раза ниже страховых: в 2022 году - 10 773 рубля, в 2023-м - 10 992 рубля.; в 2024-м - 11 744 рубля.

Впрочем, бюджет Пенсионного фонда еще должен пройти согласование в правительстве и быть утвержден Госдумой. Депутат Госдумы от КПРФ , член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на данный момент минимальный размер достойной пенсии 25 тысяч рублей.

«Бюджет на нефтегазовые доходы заложен в таком объеме, что мы можем увеличить пенсии, которые повлияют в свою очередь на потребительский спрос, который поможет нам остановить банкротство сотен предприятий. Но, как сказал премьер-министр, в росте цен есть жадность предпринимателей. А отсутствие серьезного повышения пенсий – та же самая жадность. Руководство страны считает, что лучше складывать деньги в кубышку, чем отдать их гражданам», - возмущается Ганзя.

О необходимости увеличения пенсий в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал также член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский . Он связал это с повышением цен на сырье, которое произошло вопреки тому, что Россия является его экспортером.

«Почему россияне, у которых зарплаты, пенсии в три, пять, десять раз ниже, чем в Европе, должны покупать металл, лес, зерно и прочее по европейским ценам?» - задается вопросом специалист.

Но в последнее время нет речи не только о качественном повышении пенсий, но и даже об их индексации, которая не проводилась с 2016. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что понимает недовольство пенсионеров, но в данном случае, исходя из возможностей бюджета, было решено сделать выбор в пользу семей с детьми.